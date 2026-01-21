Golazo y un lujo que encendió al Santiago Bernabéu:

Gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid por Champions League. Foto: REUTERS

En una nueva fecha Champions League, el Real Madrid selló una histórica goleada por 6 a 1 ante el Mónaco con una gran actuación de Franco Mastantuono.

El ex River fue protagonista al convertir a los 51 minutos del segundo tiempo, firmando su primer gran impacto en la Champions League con la camiseta blanca.

Con personalidad, llegada al área y lectura de juego, el argentino coronó una actuación sólida del equipo de Álvaro Arbeloa y dejó una señal clara de su crecimiento en la elite europea.

El impacto del argentino comenzó en el primer tiempo, con un caño que levantó al público merengue. Además, participó en la gran jugada colectiva que terminó en el primer tanto de Kylian Mbappé.

Tras una gran actuación, Mastantuono cambió silbidos por aplausos cuando fue reemplazado a quince minutos del final por Gonzalo García.