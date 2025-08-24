Murió Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y abogado de Diego Armando Maradona
El Mundo Boca recibió una triste noticia en la previa del partido ante Banfield en La Bombonera: murió Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y abogado de Diego Armando Maradona.
El hombre de 69 años se descompensó la madrugada de este domingo y falleció unas horas después. Si bien se encontraba enfermo, trascendió que se trató de una muerte repentina.
Quién era Daniel Bolotnicoff
El abogado era uno de los fundadores de Back Sports S.A., junto a Juan Marcos Franchi, desde 1998. También formó parte del día a día de Diego Maradona como letrado y agente en momentos cruciales, como durante el Mundial 1994.
Tanto con su compañía como en soledad, representó a gran cantidad de futbolistas, como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro, entre otros.
En la actualidad, era un hombre muy cercano al presidente de Boca y una fuente de consulta constante para tratar temas en el club de La Ribera.