Murió Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y abogado de Diego Armando Maradona

El hombre de 69 años se descompensó la madrugada de este domingo y falleció unas horas después. Si bien se encontraba enfermo, trascendió que se trató de una muerte repentina.

Murió Daniel Bolotnicoff, exrepresentante de Riquelme. Foto: Redes sociales

El Mundo Boca recibió una triste noticia en la previa del partido ante Banfield en La Bombonera: murió Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y abogado de Diego Armando Maradona.

Daniel Bolotnicoff también fue representante de Diego Forlán. Foto: Redes sociales

Quién era Daniel Bolotnicoff

El abogado era uno de los fundadores de Back Sports S.A., junto a Juan Marcos Franchi, desde 1998. También formó parte del día a día de Diego Maradona como letrado y agente en momentos cruciales, como durante el Mundial 1994.

Tanto con su compañía como en soledad, representó a gran cantidad de futbolistas, como Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro, entre otros.

En la actualidad, era un hombre muy cercano al presidente de Boca y una fuente de consulta constante para tratar temas en el club de La Ribera.