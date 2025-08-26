Histórica clasificación del Kairat Almaty a la Champions League: el revés para un ex Boca y por qué todos quieren evitarlo en el grupo

Se impuso por penales y se metió por primera vez en la máxima competencia europea. Conocé su particularidad en la nota.

Clasificación del Kairat Almaty a la Champions League. Foto: REUTERS

El Kairat Almaty derrotó al Celtic en la definición por penales y logró una histórica clasificación a la fase de liga de la Champions League para marcar el regreso de un equipo kazajo a la máxima competición europea de clubes diez años después de la participación del Astana.

El conjunto local se impuso en la serie tras igualar 0-0 tanto en la ida como en la vuelta y superó 3-2 desde los doce pasos, con intervenciones decisivas del arquero Temirlan Anarbekov.

El gigante de Escocia, que recientemente sumó al ex Boca, Marcelo Saracchi, no pudo llegar a la Orejona y deberá conformarse con disputar la Europa League.

Clasificación del Kairat Almaty a la Champions League. Foto: REUTERS

De esta manera, el Kairat estará presente en el sorteo del jueves en Mónaco, donde verá su nombre ante gigantes del continente como el Real Madrid, Barcelona o Bayern Munich, entre otros.

¿Por qué nadie quiere enfrentarlo?

Pese a no contar con grandes estrellas, ninguno de los gigantes de Europa quiere enfrentarse al Kairat Almaty.

El club se encuentra en a cuatro husos horarios de distancia de posibles rivales ingleses y portugueses, como nuevo representante de Asia Central en el torneo.

Clasificación del Kairat Almaty a la Champions League. Foto: REUTERS

Su estadio se ubica a más de 5.000 km de las principales capitales europeas y el país limita con Rusia, Mongolia y China, entre otros.

Para dimensionar la distancia, ciudades como Dubai (4.300 km), Kabul (4.700 km) o St. John’s, en Canadá (4.800 km), son más cercana a Europa que la ciudad del equipo que dio el golpe en Champions.