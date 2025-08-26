Histórica clasificación del Kairat Almaty a la Champions League: el revés para un ex Boca y por qué todos quieren evitarlo en el grupo
El Kairat Almaty derrotó al Celtic en la definición por penales y logró una histórica clasificación a la fase de liga de la Champions League para marcar el regreso de un equipo kazajo a la máxima competición europea de clubes diez años después de la participación del Astana.
El conjunto local se impuso en la serie tras igualar 0-0 tanto en la ida como en la vuelta y superó 3-2 desde los doce pasos, con intervenciones decisivas del arquero Temirlan Anarbekov.
El gigante de Escocia, que recientemente sumó al ex Boca, Marcelo Saracchi, no pudo llegar a la Orejona y deberá conformarse con disputar la Europa League.
De esta manera, el Kairat estará presente en el sorteo del jueves en Mónaco, donde verá su nombre ante gigantes del continente como el Real Madrid, Barcelona o Bayern Munich, entre otros.
¿Por qué nadie quiere enfrentarlo?
Pese a no contar con grandes estrellas, ninguno de los gigantes de Europa quiere enfrentarse al Kairat Almaty.
El club se encuentra en a cuatro husos horarios de distancia de posibles rivales ingleses y portugueses, como nuevo representante de Asia Central en el torneo.
Su estadio se ubica a más de 5.000 km de las principales capitales europeas y el país limita con Rusia, Mongolia y China, entre otros.
Para dimensionar la distancia, ciudades como Dubai (4.300 km), Kabul (4.700 km) o St. John’s, en Canadá (4.800 km), son más cercana a Europa que la ciudad del equipo que dio el golpe en Champions.