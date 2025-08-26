Boca se mueve en el mercado: los jugadores que se pueden marchar del club en las próximas semanas

El Xeneize tendrá algunas bajas en su plantel, tras conseguir dos triunfos consecutivos que trajeron calma al club.

Boca Juniors. Foto: NA

Boca consiguió la paz que tanto añoraba, tras conseguir dos triunfos consecutivos: contra Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield. Sin embargo, siguen los movimientos en la recta final del mercado de pases, por lo que algunos nombres pueden abandonar el club esta semana.

La primera salida confirmada es la de Marcelo Saracchi, quien seguirá con su carrera en Escocia tras ser marginado del plantel por Miguel Ángel Russo. El lateral perdió lugar y no iba a ser tenido en cuenta en lo que resta del año, por lo que se marcha a préstamo al Celtic hasta fines de 2026, con un cargo de 100 mil dólares y sin opción de compra.

Marcelo Saracchi se marcha de Boca. Foto: X @BocaJrsOficial.

El futbolista ya viajó a Europa este martes por la mañana, donde firmará el traspaso. En Boca competía con Lautaro Blanco y Frank Fabra en su posición, ambos mejor valorados por el cuerpo técnico.

Otro nombre que se despide del Xeneize ya no está en el club. Se trata de Vicente Taborda, que se encuentra a préstamo en Platense, aunque recibieron dos ofertas que parecen tentadoras para la dirigencia. El futbolista fue campeón con el Calamar, por lo que despertó la atención del fútbol internacional.

Vicente Taborda en Boca. Foto: Instagram @taborda.vicente

Actualmente, hay dos propuestas sobre la mesa. Panathinaikos de Grecia propuso una compra por el 80% del pase, con un pago de 4 millones de dólares. Por otro lado, Hellas Verona de Italia propuso un préstamo con una opción de compra de USD 3,5 millones. Si bien todavía no se resolvió, todo indica que será vendido.

Otros nombres que se pueden marchar son los de Chiquito Romero y Cristian Lema. Ambos contratos finalizan a fin de año y no habrá renovación, por lo que seguirán sus carreras en otro sitio. El arquero tiene uno de los sueldos más altos del plantel, por lo que puede significar un alivio al bolsillo de Boca. Otros dos jugadores que se despiden son Ignacio Miramón, ya que finaliza su préstamo, y Frank Fabra, que termina su contrato tras diez años y no habrá nueva extensión.

Un caso particular hay alrededor de Miguel Merentiel. Días atrás, hubo una persona que acercó una propuesta informal del fútbol de Emiratos Árabes Unidos por encima de los 7 millones de dólares, aunque la búsqueda de la dirigencia es que esté más cerca de los 10 millones.

Miguel Ángel Russo junto a Miguel Merentiel, el capitán de Boca Juniors. Foto Reuters (Hannah Mckay).

Un movimiento que finalmente no se dará es la transferencia de Kevin Zenón al Olympiacos de Grecia. Cuando todo parecía acordado por el 80% de su pase, no hubo un cumplimiento del club europeo de lo pactado previamente. Por esto mismo, todo indica que sigue en el club a pesar de tener poco espacio en el equipo titular.