Casper Ruud denunció el fuerte olor a marihuana durante su partido en el US Open y generó polémica en el torneo

El consumo recreativo de marihuana es legal en el estado de Nueva York para personas mayores de 21 años. Sin embargo, el uso de cannabis está prohibido dentro de las instalaciones del Gran Slam.

Casper Ruud, tenista noruego. Foto: Reuters (Geoff Burke)

Casper Ruud, quien actualmente ocupa la duodécima posición en el ranking ATP, se quejó del olor a marihuana en el US Open, donde accedió a la segunda ronda tras derrotar en sets corridos a Sebastian Ofner.

El tenista noruego, que este año ganó el Masters 1000 de Madrid, declaró después del partido: “El olor a marihuana es lo peor de Nueva York. Está por todas partes, incluso aquí en las canchas”.

En sintonía, Ruud fue muy crítico y lamentó porque “es bastante molesto estar jugando, cansado y que, a pocos metros, alguien esté fumando marihuana. No podemos hacer nada al respecto”.

Casper Ruud se quejó del olor a marihuana en el US Open. Foto: Reuters (Jeenah Moon)

Pese al malestar que le genera el olor a marihuana, Ruud supo desplegar un muy buen tenis en este torneo, donde alcanzó la final en 2022 y estuvo a solo un triunfo de alcanzar el N° 1 del mundo.

El tenista noruego se enfrentará este miércoles por la segunda ronda con el belga Raphaël Collignon en la sesión diurna, por lo que no padecerá nuevamente dichos olores.

En 2023, la griega Maria Sakkari también expresó su incomodidad por el mismo motivo, señalando que el olor a marihuana era tan intenso que le dificultaba concentrarse en su partido.

¿Cómo es el contexto legal de la marihuana en Nueva York?

Desde 2021, el consumo recreativo de marihuana es legal en el estado de Nueva York para personas mayores de 21 años. Sin embargo, el uso de cannabis está prohibido dentro de las instalaciones del US Open.

Sebastian Ofner y Casper Ruud. Foto: Reuters (Geoff Burke)

A pesar de esta normativa, el aroma a marihuana se filtró en las canchas exteriores del torneo, especialmente en la cancha 17, ubicada cerca de áreas donde el consumo es permitido.

La United States Tennis Association (USTA) informó que se están reforzando los controles de seguridad para evitar el consumo dentro del predio, aunque reconocen que, por la ubicación del complejo y las leyes locales, es difícil que el olor no llegue a las canchas.