Francisco Cerúndolo perdió un partido increíble ante Riedi y ya no quedan argentinos en el US Open

Cayó en cinco sets luego de haber ganado las dos primeras mangas y estar quiebre arriba en el tercero. La mejor raqueta nacional está en un bache en su carrera y deberá barajar y dar de nuevo para volver a su mejor tenis.

Francisco Cerúndolo en el US Open. Foto: REUTERS

Francisco Cerúndolo perdió una inmejorable chance de meterse en la tercera ronda pero cayó ante el suizo Leandro Riedi y ya no quedan argentinos en el US Open.

La mejor raqueta nacional no pudo ante el 435 del mundo y cayó por 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 en 3 horas y 37 minutos de partido.

Francisco Cerúndolo en el US Open. Foto: REUTERS

El argentino aprovechó sus chances de quiebre en los primeros dos parciales y tenía encaminada la tercera manga con una nueva rotura.

Sin embargo, allí comenzaron las dudas para el argentino. Cedió el tercer set, decayó en el cuarto, donde protagonizó nueve errores no forzados por cinco winners y volvió a perder en dos ocasiones su servicio.

Francisco Cerúndolo en el US Open. Foto: EFE

Aunque el argentino fue el primero en lograr un quiebre en el set definitivo, se vino abajo y perdió cinco juegos consecutivos perdidos, que valieron su eliminación.

Esta es la tercera edición consecutiva en la que Cerúndolo cae en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. Su verdugo el año pasado fue su Tomás Etcheverry.