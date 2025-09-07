Carlos Alcaraz venció a Sinner, se quedó con el US Open y le arrebató el número 1 del mundo

Se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. De esta forma, el español se quedó con su sexto torneo de Grand Slam.

Festejo de Carlos Alcaraz en el US Open. Foto: REUTERS

Carlos Alcaraz se quedó con el Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo tras dos años luego de vencer a Jannik Sinner en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Además, fue su segundo Grand Slam de 2025 tras conquistar Roland Garros hace tres meses y el sexto de su carrera.

La crónica del partido

Como hizo contra Djokovic en semifinales, Alcaraz abrió la final con un quiebre sobre a Sinner. Agresivo con su derecha y con golpes de magia, el español no le dio oportunidades a Sinner en el primer set, cediendo solo tres puntos.

Carlos Alcaraz en el US Open. Foto: REUTERS

Sinner se metió en el partido en el segundo set, con una pelota de quiebre salvada en su primer juego. El italiano encontró su ritmo, empezó a ganar puntos y no tardó en poner a Alcaraz en problemas.

Con intercambios más largos, el italiano defendió la ventaja conseguida en el inicio de la manga 2 y se quedó con el parcial por 6-3.

Allí, el murciano cambió el chip y protagonizó un tercer set arrollador: parcial de 5-0 con dos breaks y cierre 6-1, con 11 winners contra uno del italiano.

Carlos Alcaraz en el US Open. Foto: REUTERS

En el cuarto set, Alcaraz aprovechó su tercera oportunidad que tuvo de quebrar para tomar una ventaja que ya no soltaría.

Con 5-4 al saque y 40-15, Alcaraz dispuso de dos bolas de partido. Sinner las salvó. Pese a los fantasmas de Roland Garros, donde el italiano tuvo tres bolas de campeonato antes de ver cómo Alcaraz lo remontaba, el español no perdonó para cerrar con un ace el torneo y quedarse con su sexto “grande” en una carrera que promete romper todos los récords.