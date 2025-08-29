Franco Colapinto se mostró sorprendido tras las prácticas libres del GP de Países Bajos: “Este auto es más raro...”

“Fue un día decente, no estaba contento con la FP1, nos costó mucho encontrar la consistencia del auto, era muy impredecible”, contó el piloto de Alpine.

Franco Colapinto en el GP de Países Bajos. Foto: X @AlpineArg_

Este viernes resultó una jornada más que positiva para Franco Colapinto, al completar sin sobresaltos las prácticas libres en el Gran Premio de los Países Bajos. En la segunda tanda de entrenamientos, el piloto de Alpine logró el noveno mejor tiempo de toda la parrilla, a poco más de un segundo del líder Lando Norris.

Tras bajarse del A525, Colapinto afirmó no entender ni el motivo ni la forma en que se comportó el coche: “Este auto es más raro, de golpe salgo y tengo el doble de grip sin entender por qué“, dijo en diálogo con ESPN.

Franco Colapinto en el GP de Países Bajos. Foto: X @AlpineArg_

“Pero bueno, obviamente si tengo grip sale la vuelta más fácil y está ahí el tiempo“, agregó.

Colapinto señaló que “fue una buena FP2, hay que seguir trabajando, pero creo que es un buen paso. De todas maneras, remarcó: “Nos cuestan mucho las curvas lentas, es donde creo que más tiempo pierdo“.

“Pierre (Gasly, su compañero) estaba con un alerón completamente distinto, con más carga, para ir más rápido en esa parte trabada y no perdía tanto en la recta“, reveló el pilarense y añadió: “Hay que ver si eso funciona bien para mañana, puede ser una buena dirección. También hay mucho viento”.

Franco Colapinto en el GP de Países Bajos. Video: ESPN

“Fue un día decente, no estaba contento con la FP1, nos costó mucho encontrar la consistencia del auto, era muy impredecible. Cambiamos un par de cosas, mejoró, pero pongo un set de gomas, cambio alguna cosa muy chiquita y en el auto se genera un cambio muy grande”, cerró.

GP de los Países Bajos: cómo sigue el cronograma de la Fórmula 1

Sábado 30 de agosto

FP3: 06:30hs – 07:30hs

Clasificación: 11:00hs

Domingo 31 de agosto

Gran Premio de los Países Bajos: 10:00hs – 72 vueltas

*Los horarios corresponden a la Argentina