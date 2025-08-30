Marcha atrás: tras las duras críticas, Flavio Briatore destacó la actuación de Franco Colapinto en Alpine

El empresario italiano se había metido en el ojo de la tormenta tras realizar fuertes declaraciones contra el piloto argentino, asegurando que su rendimiento en esta temporada de la Fórmula 1“no es lo que esperaba”.

Flavio Briatore y Franco Colapinto. Foto: Instagram @briatoreflavio

En medio del Gran Premio de Países Bajos, Flavio Briatore se metió en el ojo de la tormenta tras realizar fuertes declaraciones contra Franco Colapinto, asegurando que su rendimiento en esta temporada de la Fórmula 1“no es lo que esperaba”. Tras la clasificación de este sábado, el empresario italiano dio marcha atrás y destacó la actuación del piloto argentino.

Tras la buena actuación de Colapinto en la segunda prueba libre y en la clasificación, el asesor ejecutivo de Alpine afirmó que el equipo retrocedió “un poco en la puesta a punto durante los entrenamientos”, pero indicó: “Volvimos a lo que sabíamos que funcionaba y los pilotos se sintieron un poco más cómodos”.

Flavio Briatore había sido muy duro con Franco Colapinto. Video: @TeamAlpineArg

Y agregó: “Tanto Pierre (Gasly) como Franco han estado trabajando extremadamente duro con los ingenieros y se han aplicado muy bien”.

“Naturalmente, es decepcionante no llegar a la Q3, ese es siempre el objetivo. Pero, como viene siendo la tónica en 2025, la parrilla está increíblemente ajustada y separada por márgenes ínfimos”, señaló, haciendo referencia a su decepción por no estar entre los primeros puestos de la parrilla.

De todas maneras, Briatore destacó que el presente de Alpine se debe a la paridad y competencia entre los pilotos: “No recuerdo una situación así en todo mi tiempo en la Fórmula 1, y es fantástico tanto para nosotros como para los aficionados ver una competencia tan reñida”.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Foto: Instagram @briatoreflavio

El respaldo de Williams

El que le contestó al italiano fue el ex jefe de equipo de Colapinto, James Wolves, que le dio al argentino la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 en Williams.

“Cuando la presión no está, podés sacar mucho más del piloto. No se preocupa de que un rendimiento inmediato tenga impacto. Un buen ejemplo fue la primera vez de Franco en Silverstone en 2024, pensaba que era su única oportunidad de estar ahí y mi mensaje fue que no tenía nada que ver con los tiempos por vuelta, sino de que se relaje y disfrute el momento.Dio una actuación sobresaliente”, afirmó.

A qué hora es la carrera del Gran Premio de los Países Bajos

La carrera se llevará a cabo este domingo 31 de agosto a las 10 (hora argentina).

Cabe recordar que Colapinto largará en el puesto 16, mientras que Gasly lo hará desde el 14.