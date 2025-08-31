A qué hora corre Franco Colapinto este domingo 31 de agosto y cómo es el circuito del Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino no pudo repuntar en esta clasificación y terminó en el puesto 16, por encima de Nicolas Hulkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Lance Stroll.

Franco Colapinto. Foto: NA

Este sábado, Franco Colapinto quedó eliminado de la primera clasificación del Gran Premio de Países Bajos y largará desde el puesto 16 de la carrera principal de este domingo a las 10 h.

Tras sus irregulares presentaciones en lo que fueron las prácticas libres, el piloto argentino no pudo repuntar en esta clasificación y terminó en el puesto 16, por encima del alemán Nicolas Hulkenberg de Kick, el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman, ambos de Haas, y el británico Lance Stroll de Aston Martin que abandonó antes del final.

Franco Colapinto cerró su última vuelta con un agónico puesto 15 que lo colocaba en la próxima sesión pero el japonés de Red Bull, Yuki Tsunoda, fue más rápido, lo superó y terminó clasificando, desplazando al pilarense al decimosexto lugar.

Franco Colapinto. Foto: NA

El que se quedó con la pole position fue el australiano de McLaren, Oscar Piastri, que largará primero este domingo la carrera principal del Gran Premio de Países Bajos. Con un tiempo de 1:08.662, el piloto australiano terminó por encima de su compañero británico Lando Norris y el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.

Cómo será la parrilla de largada el domingo en Zandvoort