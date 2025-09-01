Lionel Messi firmó autógrafos y se sacó fotos con los fanáticos tras su arribo al país para la última doble fecha FIFA

La llegada del astro rosarino se dio después de la dolorosa derrota 3 a 0 sufrida frente a Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup. Viajó acompañado de su familia y Rodrigo De Paul, el otro pilar de la ‘Albiceleste’.

La llegada de Lionel Messi para la última doble fecha FIFA de las Eliminatorias. Foto: X @Argentina

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, llegó este lunes al país para disputar la última doble fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela y Ecuador. Luego de su arribo, ‘Leo’ se acercó a los fanáticos y firmó autógrafos.

La llegada del astro rosarino a Argentina se dio después de la dolorosa derrota 3 a 0 sufrida frente a Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, que terminó con una escandalosa pelea entre los jugadores de Inter Miami y colaboradores de su rival.

La llegada de Lionel Messi al país para la última doble fecha FIFA de Eliminatorias.

Messi llegó acompañado de su familia para un partido muy especial: ante Venezuela en el estadio Monumental, que podría significar el último encuentro de ‘La Pulga’ con la camiseta de la ‘Albiceleste’ por Eliminatorias Sudamericanas.

Además de su familia, ‘Leo’ arribó con Rodrigo De Paul, con quien se sumará al plantel de la Selección que, a partir de las 18:00 (hora argentina), tendrá su primer entrenamiento de cara al duelo ante el seleccionado ‘Vinotinto’ que dirige el argentino Fernando Batista.

La llegada de Rodrigo De Paul para la última doble fecha FIFA de las Eliminatorias. Foto: X @Argentina

Luego del partido contra Venezuela, que se jugará este jueves 4, a partir de las 20:30 en el Monumental, Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias visitando a Ecuador, el martes 9, desde las 20:00 en el estadio Monumental Banco Pichincha.

La ‘Albiceleste’ volverá a jugar en octubre de este año, cuando dispute dos partidos amistosos: frente a Venezuela y Puerto Rico en territorio estadounidense, uno de los países anfitriones del próximo Mundial, que se disputará del 11 de julio al 19 de julio de 2026.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas