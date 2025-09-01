Torneo Clausura: River Plate venció a San Martín de San Juan y quedó como único líder del Grupo B

El ‘Millonario’ de Marcelo Gallardo se impuso 2 a 0 al ‘Verdinegro’ gracias a los goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, ambos durante el primer tiempo del partido jugado en el Monumental.

Maximiliano Salas; River Plate vs. San Martín de San Juan. Foto: X @RiverPlate

River Plate cerrará este domingo como único líder del Grupo B del Torneo Clausura 2025, después de vencer 2 a 0 a San Martín de San Juan, en el estadio Monumental, por la séptima fecha del fútbol doméstico.

El ‘Millonario’ encaminó su victoria en la primera etapa. A los 17 minutos de juego, se puso rápidamente en ventaja gracias al gol del juvenil Santiago Lencina tras una combinación entre Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

Santiago Lencina; River Plate vs. San Martín de San Juan. Foto: X @RiverPlate

El segundo gol de River iba a llegar tres minutos más tarde, después de un excelente pase largo de Milton Casco, que Salas luchó y pateó cruzado de zurda para estampar el 2 a 0 en una ráfaga del conjunto de Marcelo Gallardo.

En el complemento, el ‘Millonario’ manejó los hilos del partido con la ventaja y se terminó llevando un importante triunfo que lo deposita en lo más alto del Grupo B, un punto por encima de Vélez Sarsfield (14) y Deportivo Riestra (13), sus escoltas.

Maximiliano Salas; River Plate vs. San Martín de San Juan. Foto: X @RiverPlate

El próximo sábado 13 de septiembre, el ‘Millonario’ visitará a Estudiantes de La Plata, a partir de las 19:00 (hora argentina), por la octava fecha del Torneo Clausura. Y luego, se medirá ante Racing Club, por Copa Argentina.

Los detalles de River Plate 2-0 San Martín de San Juan