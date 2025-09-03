El último de los “borrados” por Gallardo rescindió su contrato con River y seguirá su carrera en Europa

Multicampeón con el Millonario, el futbolista deja el club tras no ser tenido en cuenta por el Muñeco. Conocé todos los detalles en la nota.

River en el Mundial de Clubes 2025. Foto: REUTERS

Matías Kranevitter rescindió su contrato con River tras no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y viajó a Turquía para firmar contrato por un año con el Fatih Karagümrük.

En una larga lista de “borrados”, que incluía a Aliendro y Lanzini, entre otros, el nombre de Kranevitter sorprendió ya que había tenido minutos en el Mundial de Clubes.

Matías Kranevitter; camiseta. Foto: Twitter @RiverPlate.

Si bien sus inicios fueron prometedores, la carrera de Kranevitter decayó notoriamente y, tras su retorno a River en 2022 de la mano de Martín Demichelis, el jugador fue perdiendo terreno.

En esta segunda etapa que inició en 2022 y finaliza en este septiembre de 2025, Kranevitter nunca logró volver a ser el mediocampista que destacó notablemente en sus inicios y solo disputó 54 partidos.