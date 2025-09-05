Dura respuesta de la Universidad de Chile a Independiente tras las sanciones de la Conmebol

El Club Universidad de Chile condenó los dichos de Independiente Foto: udechile.cl

Universidad de Chile emitió un comunicado en el que condena de forma “enérgica y categórica” la carta pública enviada por el Club Atlético Independiente al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en la que el club argentino manifiesta su repudio a las sanciones disciplinarias impuestas por el ente sudamericano y formula acusaciones que la institución chilena considera “inaceptables e intolerables”.

¿Qué dice el duro comunicado?

En el texto compartido en las redes sociales, Universidad de Chile aclaró que no comparte las sanciones aplicadas por la Comisión Disciplinaria de Conmebol, pero subraya que el disenso debe canalizarse por vías reglamentarias, sin recurrir a descalificaciones ni injurias.

En ese sentido, el club chileno cuestionó el tono de la misiva de Independiente, al que acusa de “promover el odio y ejercer violencia” mediante declaraciones que afectan no solo a su club, sino también a la Confederación y a su presidente, quien, según recalca, no tiene injerencia sobre los órganos disciplinarios, los cuales actúan de forma autónoma.

El club chileno recordó que todos los participantes de competencias internacionales están sujetos a las normativas de Conmebol, incluidos sus reglamentos disciplinarios y jurisdiccionales.

Incidentes entre hinchadas de Independiente y Universidad de Chile. Foto: EFE

Asimismo, Universidad de Chile señaló que existen instancias de apelación previstas en el marco regulatorio, y que cualquier reclamo adicional puede ser canalizado a través de las federaciones nacionales ante la FIFA.

Finalmente, la institución trasandina advirtió que se reserva “todas las acciones y derechos” que pueda ejercer contra Independiente y su dirigencia, en respuesta a lo que considera una agresión institucional injustificada.

El comunicado no especificó qué medidas concretas podrían adoptarse, pero marca un quiebre en la relación entre ambas entidades, en medio de un conflicto que trasciende lo deportivo y pone en tensión el marco de convivencia entre clubes sudamericanos.