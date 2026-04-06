Fixture completo de la Copa Libertadores 2026: días, horarios, equipos y todo lo que tenés que saber
Luego de que se conozcan todos los clasificados y se lleve a cabo el sorteo de los grupos, la 67.ª edición de la Copa Libertadores comienza su camino este martes 7 de abril con 6 partidos. Cuándo debutan los clubes argentinos.
La espera terminó, luego de que se conozcan todos los clasificados y se lleve a cabo el sorteo de los grupos, la 67.ª edición de la Copa Libertadores comienza su camino este martes 7 de abril con 6 partidos, entre los cuales se destaca el debut de Boca Juniors, uno de los seis clubes argentinos que disputarán el torneo continental.
El camino hacia la “gloria eterna” se extenderá hasta fines de noviembre. Una vez concluida la fase de grupos, los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros pasarán a la Copa Sudamericana.
Después de un breve receso por el Mundial 2026, la competencia volverá en julio con los octavos de final, mientras que los cuartos de final se jugarán en agosto y las semifinales entre fines de septiembre y comienzos de octubre. La gran final a partido único está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.
Cuándo debutan los equipos argentinos en la Copa Libertadores 2026
Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Lanús, Independiente Rivadavia y Platense son los protagonistas argentinos de esta edición. La fecha de sus debuts serán:
- Independiente Rivadavia: martes 7 de abril a las 19.00 contra Bolívar por el Grupo C
- Boca Juniors: el martes 7 de abril a las 21.30 contra Universidad Católica de Chile por el Grupo D
- Lanús: miércoles 8 de abril a las 19.00 contra Mirassol por el Grupo G
- Estudiantes de La Plata: miércoles 8 de abril a las 21.00 ante Independiente Medellín por el Grupo A
- Rosario Central: jueves 9 de abril a las 19.00 contra Independiente del Valle por el Grupo H
- Platense: jueves 9 de abril a las 21.00 ante Corinthians por el Grupo E
Fixture completo de la Copa Libertadores 2026: días y horarios
Fecha 1 de la fase de grupos
Martes 7 de abril
- 19.00 | Deportivo La Guaira vs. Fluminense | Grupo C | Estadio Olímpico de la UCV, Caracas
- 19.00 | Independiente Rivadavia vs. Bolívar | Grupo C | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
- 21.00 | Barcelona SC vs. Cruzeiro | Grupo D | Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
- 21.00 | Always Ready vs. Liga de Quito | Grupo G | Estadio Municipal de Villa Ingenio, El Alto
- 21.30 | Universidad Católica vs. Boca | Grupo D | Estadio Claro Arena, Santiago
- 23.00 | Deportes Tolima vs. Universitario | Grupo B | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibague
Miércoles 8 de abril
- 19.00 | Coquimbo Unido vs. Nacional | Grupo B | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso
- 19.00 | Mirassol vs. Lanús | Grupo G | Estadio José María de Campos Maia
- 21.00 | Independiente Medellín vs. Estudiantes | Grupo A | Estadio Atanasio Girardot
- 21.30 | Cusco vs. Flamengo | Grupo A | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- 21.30 | Junior vs. Palmeiras | Grupo F | Estadio Olímpico Jaime Morón León, Cartagena
- 23.00 | Sporting Cristal vs. Cerro Porteño | Grupo F | Estadio Nacional de Perú, Lima
Jueves 9 de abril
- 19.00 | Rosario Central vs. Independiente del Valle | Grupo H | Estadio Gigante de Arroyito
- 19.00 | Universidad Central vs. Libertad | Grupo H | Estadio Olímpico UCV, Caracas
- 21.00 | Platense vs. Corinthians | Grupo E | Estadio Ciudad de Vicente López
- 23.00 | Independiente Santa Fe vs. Peñarol | Grupo E | Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá
Fecha 2 de la fase de grupos
Martes 14 de abril
- 19.00 | Nacional vs. Tolima | Grupo B| Estadio Gran Parque Central, Montevideo
- 19.00 | Estudiantes vs. Cusco | Grupo A | Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata
- 19.00 | Cerro Porteño vs. Junior | Grupo F | Estadio UENO La Nueva Olla, Asunción
- 21.00 | Bolívar vs. Deportivo La Guaira | Grupo C | Estadio Hernando Siles, La Paz
- 21.00 | Boca vs. Barcelona SC | Grupo D | Estadio La Bombonera, Buenos Aires
- 23.00 | Liga de Quito vs. Mirassol | Grupo G | Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
Miércoles 15 de abril
- 19.00 | Cruzeiro vs. Universidad Católica | Grupo D | Estadio Mineirao, Belo Horizonte
- 19.00 | Libertad vs. Rosario Central | Grupo H | Estadio La Huerta, Asunción
- 21.30 | Fluminense vs. Independiente Rivadavia | Grupo C | Estadio Maracaná, Río de Janeiro
- 21.30 | Corinthians vs. Independiente Santa Fe | Grupo E | Estadio Neo Química, San Pablo
- 23.00 | Universitario vs. Coquimbo Unido | Grupo B | Estadio ‘U’ Marathon, Lima
- 23.00 | Independiente del Valle vs. Universidad Central | Grupo H | Estadio Banco Guayaquil, Quito
Jueves 16 de abril
- 19.00 | Lanús vs. Always Ready | Grupo H | Estadio Ciudad de Lanús
- 19.00 | Palmeiras vs. Sporting Cristal | Grupo F | Estadio Allianz Parque, San Pablo
- 21.30 | Peñarol vs. Platense | Grupo E | Estadio Campeón del Siglo, Montevideo
- 21.30 Flamengo vs. Independiente Medellín | Grupo A | Estadio Maracaná, Río de Janeiro
Fecha 3 de la fase de grupos
Martes 28 de abril
- 19.00 | Lanús vs. Liga de Quito | Grupo G | Estadio Ciudad de Lanús
- 19.00 | Libertad vs. Independiente del Valle | Grupo H | Estadio La Huerta, Asunción
- 21.00 Universidad Central vs. Rosario Central | Grupo H | Estadio Olímpico UCV, Caracas
- 21.30 | Cruzeiro vs. Boca | Grupo D | Estadio Mineirao, Belo Horizonte
- 23.00| Sporting Cristal vs. Junior | Grupo F | Estadio Nacional de Perú, Lima
- 23.00| Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido | Grupo B | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibague
Miércoles 29 de abril
- 19.00 | Mirassol vs. Always Ready | Grupo G | Estadio José María de Campos Maia, Mirassol
- 19.00 | Platense vs. Independiente Santa Fe | Grupo E | Estadio Ciudad de Vicente López
- 21.00 | Barcelona SC vs. Universidad Católica | Grupo D | Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
- 21.30 | Estudiantes vs. Flamengo | Grupo A | Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata
- 21.30 | Cerro Porteño vs. Palmeiras | Grupo F | Estadio UENO La Nueva Olla, Asunción
- 23.00 | Universitario vs. Nacional | Grupo B | Estadio ‘U’ Marathon, Lima
Jueves 30 de abril
- 19.00 | Bolívar vs. Fluminense | Grupo C | Estadio Hernando Siles, La Paz
- 19.00 | Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira | Grupo C | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
- 21.00 | Corinthians vs. Peñarol | Grupo E | Estadio Neo Química, San Pablo
- 23.00 | Independiente Medellín vs. Cusco | Grupo A | Estadio Atanasio Girardot, Medellín
Fecha 4 de la fase de grupos
Martes 5 de mayo
- 19.00 | Sporting Cristal vs. Palmeiras | Grupo F | Estadio Nacional de Perú, Lima
- 19.00 | Rosario Central vs. Libertad | Grupo H | Estadio Gigante de Arroyito, Rosario
- 21.00 | Universidad Central vs. Independiente del Valle | Grupo H | Estadio Olímpico UCV, Caracas
- 21.00 | Barcelona SC vs. Boca | Grupo D | Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil
- 21.30 | Always Ready vs. Lanús | Grupo G | Estadio Municipal de Villa Ingenio, El Alto
Miércoles 6 de mayo
- 19.00 | Cusco vs. Estudiantes | Grupo A | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
- 19.00 | Deportivo La Guaira vs. Bolívar | Grupo C | Estadio Olímpico de la UCV, Caracas
- 21.30 | Independiente Rivadavia vs. Fluminense | Grupo C | Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
- 21.30 | Independiente Santa Fe vs. Corinthians | Grupo E | Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá
- 23.00 | Universidad Católica vs. Cruzeiro | Grupo D | Estadio Claro Arena, Santiago
- 23.00 | Deportes Tolima vs. Nacional | Grupo B | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibague
Jueves 7 de mayo
- 19.00 | Platense vs. Peñarol | Grupo E | Estadio Ciudad de Vicente López
- 19.00 | Mirassol vs. Liga de Quito | Grupo G | Estadio José María de Campos Maia, Mirassol
- 21.00 | Coquimbo Unido vs. Universitario | Grupo B | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
- 21.30 | Independiente Medellín vs. Flamengo | Grupo A | Estadio Atanasio Girardot, Medellín
- 23.00 | Junior vs. Cerro Porteño | Grupo F | Estadio Olímpico Jaime Morón León, Cartagena
Fecha 5 de la fase de grupos
Martes 19 de mayo
- 19.00 | Coquimbo Unido vs. Tolima | Grupo B | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
- 19.00 | Rosario Central vs. Universidad Central | Grupo H | Estadio Gigante de Arroyito, Rosario
- 19.00 | Fluminense vs. Bolívar | Grupo C | Estadio Maracaná, Río de Janeiro
- 21.00 | Independiente Santa Fe vs. Platense | Grupo E | Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá
- 21.00 | Always Ready vs. Mirassol | Grupo G | Estadio Municipal de Villa Ingenio, El Alto
- 21.30 | Boca vs. Cruzeiro | Grupo D | Estadio La Bombonera, Buenos Aires
- 23.00 | Independiente del Valle vs. Libertad | Grupo H | Estadio Banco Guayaquil, Quito
Miércoles 20 de mayo
- 19.00 | Nacional vs. Universitario | Grupo B | Estadio Gran Parque Central, Montevideo
- 21.30 | Palmeiras vs. Cerro Porteño | Grupo F | Estadio Allianz Parque, San Pablo
- 21.30 | Flamengo vs. Estudiantes | Grupo A | Estadio Maracaná, Río de Janeiro
- 21.30 | Liga de Quito vs. Lanús | Grupo G | Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
- 23.00 | Junior vs. Sporting Cristal | Grupo F | Estadio Olímpico Jaime Morón León, Cartagena
- 23.00 | Cusco vs. Independiente Medellín | Grupo A | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco
Jueves 21 de mayo
- 19.00 | Deportivo La Guaira vs. Independiente Rivadavia | Grupo C | Estadio Olímpico de la UCV, Caracas
- 21.30 | Universidad Católica vs. Barcelona SC | Grupo D | Estadio Claro Arena, Santiago
- 21.30 | Peñarol vs. Corinthians | Grupo E | Estadio Campeón del Siglo, Montevideo
Fecha 6 de la fase de grupos
Martes 26 de mayo
- 19.00 | Liga de Quito vs. Always Ready | Grupo G | Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito
- 19.00 | Lanús vs. Mirassol | Grupo G | Estadio Ciudad de Lanús
- 21.30 | Flamengo vs. Cusco | Grupo A | Estadio Maracaná, Río de Janeiro
- 21.30 | Estudiantes vs. Independiente Medellín | Grupo A | Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata
- 21.30 | Nacional vs. Coquimbo Unido | Grupo B | Estadio Gran Parque Central, Montevideo
- 21.30 | Universitario vs. Deportes Tolima | Grupo B | Estadio ‘U’ Marathon, Lima
Miércoles 27 de mayo
- 19.00 | Independiente del Valle vs. Rosario Central | Grupo H | Estadio Banco Guayaquil, Quito
- 19.00 | Libertad vs. Universidad Central | Grupo H | Estadio La Huerta, Asunción
- 21.30 | Fluminense vs. Deportivo La Guaira | Grupo C | Estadio Maracaná, Río de Janeiro
- 21.30 | Bolívar vs. Independiente Rivadavia | Grupo C | Estadio Hernando Siles, La Paz
- 21.30 | Peñarol vs. Independiente Santa Fe | Grupo E | Estadio Campeón del Siglo, Montevideo
- 21.30 | Corinthians vs. Platense | Grupo E | Estadio Neo Química, San Pablo
Jueves 28 de mayo
- 19.00 | Palmeiras vs. Junior | Grupo F | Estadio Allianz Parque, San Pablo
- 19.00 | Cerro Porteño vs. Sporting Cristal | Grupo F | Estadio UENO La Nueva Olla, Asunción
- 21.30 | Boca vs. Universidad Católica | Grupo D | Estadio La Bombonera, Buenos Aires
- 21.30 | Cruzeiro vs. Barcelona SC | Grupo D | Estadio Mineirao, Belo Horizonte
Octavos de final
- Partidos de ida: del 11 al 13 de agosto
- Partidos de vuelta: del 18 al 20 de agosto
Cuartos de final
- Partidos de ida: del 8 al 10 de septiembre
- Partidos de vuelta: del 15 al 17 de septiembre
Semifinales
- Partidos de ida: 13 y 14 de octubre
- Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre
Final
- 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.