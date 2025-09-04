Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana: Conmebol decidió que la U de Chile jugará los cuartos de final
La Conmebol decidió la descalificación de Independiente de la Copa Sudamericana por los graves incidentes que se produjeron en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile.
Según el fallo, el equipo trasandino es el que pasa a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima, a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.
Además, el club de Avellaneda fue sancionado con la disputa de siete partidos a puertas cerradas en futuros torneos internacionales
Desde la dirigencia del “Rojo” responsabilizaron a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas destrozaron las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos contra los simpatizantes locales que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.
Es por ello que el presidente e Independiente, Néstor Grindetti, consideró que los de Avellaneda debían pasar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia.
En tanto, se esperaba que como última instancia, el partido continúe en un lugar neutral. Sin embargo, todo terminó en su desclasificación.