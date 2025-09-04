Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana: Conmebol decidió que la U de Chile jugará los cuartos de final

El club de Avellaneda fue sancionado con la disputa de siete partidos de visitante y otros siete de local a puertas cerradas en futuros torneos internacionales

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

La Conmebol decidió la descalificación de Independiente de la Copa Sudamericana por los graves incidentes que se produjeron en el partido de vuelta de los octavos de final frente a Universidad de Chile.

Según el fallo, el equipo trasandino es el que pasa a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima, a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.

El fallo de Conmebol. Foto: Conmebol

Además, el club de Avellaneda fue sancionado con la disputa de siete partidos a puertas cerradas en futuros torneos internacionales

Desde la dirigencia del “Rojo” responsabilizaron a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas destrozaron las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos contra los simpatizantes locales que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.

Violencia en Independiente-U de Chile. Foto: REUTERS

Es por ello que el presidente e Independiente, Néstor Grindetti, consideró que los de Avellaneda debían pasar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia.

En tanto, se esperaba que como última instancia, el partido continúe en un lugar neutral. Sin embargo, todo terminó en su desclasificación.