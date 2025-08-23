Tras los incidentes con la U de Chile, se suspendió el partido entre Independiente y Platense que se iba a jugar en Avellaneda

El encuentro, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura, estaba pactado para el domingo 24 de agosto a las 20.30. La respuesta del “Rojo”.

Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Foto: X @Independiente

El partido entre Independiente y Platense, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura, fue suspendido por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide). Poco después, la Liga Profesional oficializó la decisión en sus redes sociales, en donde indicó que “próximamente se comunicará la nueva fecha“.

El encuentro estaba programado para disputarse este domingo a las 20.30 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, donde el miércoles se registraron graves incidentes entre la hinchada del “Rojo” y la de Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

En primera instancia, el Juez de Garantías había determinado que el partido se jugara sin público, o con parcialidad local pero en otro estadio, debido a la clausura sufrida por el Libertadores de América, pero se optó por aplazar la fecha de disputa.

Mientras tanto, la dirigencia de Independiente espera que en los próximos días la Conmebol anuncie la resolución del caso y determine si alguno de los dos equipos disputará los cuartos de final de la Sudamericana contra Alianza Lima, o ambos quedan eliminados.

Brutal violencia entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto: EFE

La postura de Independiente

Tras conocerse la sanción, las redes sociales de la institución de Avellaneda lanzaron el siguiente comunicado:

“Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de la A.Pre.Vi.De para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga.

Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan asistir a su cancha a alentar al equipo”.