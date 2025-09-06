Franco Colapinto no pasó de la Q1 y largará 18° en el Gran Premio de Italia

El argentino giró en 1:19.992 pero no le alcanzó para avanzar a la segunda parte de la clasificación. Lo positivo: terminó por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: @AlpineF1Team

Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y largará 18° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.

El argentino registró una vuelta rápida de 1:19,992, terminando incluso por encima de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, pero no le alcanzó ya que quedó a 155 milésimas de la clasificación a Q2.

Cómo quedó la clasificación

16°. Isack Hadjar

17°. Lance Stroll

18°. Franco Colapinto.

19°. Pierre Gasly.

20°. Liam Lawson

(NOTICIA EN DESARROLLO)