Gran noticia para Franco Colapinto: largará un puesto más adelante en el Gran Premio de Italia por la penalización a Isack Hadjar
Franco Colapinto terminó 18° en la clasificación de este sábado para el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Sin embargo, el piloto argentino recibió una gran noticia de cara a la carrera principal de este domingo.
Isack Hadjar cambiará el motor de su monoplaza en Racing Bulls, por lo que saldrá último a modo de penalización. El piloto francés había quedado 16° en la clasificación, por lo que Colapinto sube un puesto en la parrilla de largada.
Hadjar fue quien anunció la noticia en una entrevista tras la carrera, y culpó a Carlos Sainz por estorbarlo en el final de la clasificación: “No me dejó pasar correctamente. Al final, no entendí cuál era su intención”, disparó.
Y agregó: “Tiene sus razones, va por libre y sabe lo que hace. Sin embargo, salgo último. Así que, aunque hubiera ganado la pole, nada habría cambiado“, lamentó.
De esta manera, habrá un reordenamiento en la grilla de largada y el piloto argentino estará más cerca de los puestos de puntuación.
La parrilla de largada para el GP de Italia
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- George Russell
- Kimi Antonelli
- Gabriel Bortoleto
- Fernando Alonso
- Yuki Tsunoda
- Oliver Bearman
- Nico Hulkenberg
- Carlos Sainz
- Alexander Albon
- Esteban Ocon
- Lance Stroll
- Franco Colapinto
- Pierre Gasly
- Liam Lawson
- Isack Hadjar
Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1
Domingo 7 de septiembre
- Carrera: 10:00