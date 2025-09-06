Gran noticia para Franco Colapinto: largará un puesto más adelante en el Gran Premio de Italia por la penalización a Isack Hadjar

El piloto de Racing Bulls realizará modificaciones en su monoplaz y culpó a Carlos Sainz por estorbarlo en el final de la clasificación.
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 6 de septiembre de 2025, 18:34
Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

Franco Colapinto terminó 18° en la clasificación de este sábado para el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Sin embargo, el piloto argentino recibió una gran noticia de cara a la carrera principal de este domingo.

Isack Hadjar cambiará el motor de su monoplaza en Racing Bulls, por lo que saldrá último a modo de penalización. El piloto francés había quedado 16° en la clasificación, por lo que Colapinto sube un puesto en la parrilla de largada.

Isack Hadjar. Foto: REUTERS

Hadjar fue quien anunció la noticia en una entrevista tras la carrera, y culpó a Carlos Sainz por estorbarlo en el final de la clasificación: “No me dejó pasar correctamente. Al final, no entendí cuál era su intención”, disparó.

Y agregó: “Tiene sus razones, va por libre y sabe lo que hace. Sin embargo, salgo último. Así que, aunque hubiera ganado la pole, nada habría cambiado“, lamentó.

De esta manera, habrá un reordenamiento en la grilla de largada y el piloto argentino estará más cerca de los puestos de puntuación.

La parrilla de largada para el GP de Italia

  1. Max Verstappen
  2. Lando Norris
  3. Oscar Piastri
  4. Charles Leclerc
  5. Lewis Hamilton
  6. George Russell
  7. Kimi Antonelli
  8. Gabriel Bortoleto
  9. Fernando Alonso
  10. Yuki Tsunoda
  11. Oliver Bearman
  12. Nico Hulkenberg
  13. Carlos Sainz
  14. Alexander Albon
  15. Esteban Ocon
  16. Lance Stroll
  17. Franco Colapinto
  18. Pierre Gasly
  19. Liam Lawson
  20. Isack Hadjar

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1

Domingo 7 de septiembre

  • Carrera: 10:00