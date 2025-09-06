Gran noticia para Franco Colapinto: largará un puesto más adelante en el Gran Premio de Italia por la penalización a Isack Hadjar

El piloto de Racing Bulls realizará modificaciones en su monoplaz y culpó a Carlos Sainz por estorbarlo en el final de la clasificación.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

Franco Colapinto terminó 18° en la clasificación de este sábado para el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. Sin embargo, el piloto argentino recibió una gran noticia de cara a la carrera principal de este domingo.

Isack Hadjar cambiará el motor de su monoplaza en Racing Bulls, por lo que saldrá último a modo de penalización. El piloto francés había quedado 16° en la clasificación, por lo que Colapinto sube un puesto en la parrilla de largada.

Isack Hadjar. Foto: REUTERS

Hadjar fue quien anunció la noticia en una entrevista tras la carrera, y culpó a Carlos Sainz por estorbarlo en el final de la clasificación: “No me dejó pasar correctamente. Al final, no entendí cuál era su intención”, disparó.

Y agregó: “Tiene sus razones, va por libre y sabe lo que hace. Sin embargo, salgo último. Así que, aunque hubiera ganado la pole, nada habría cambiado“, lamentó.

De esta manera, habrá un reordenamiento en la grilla de largada y el piloto argentino estará más cerca de los puestos de puntuación.

La parrilla de largada para el GP de Italia

Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri Charles Leclerc Lewis Hamilton George Russell Kimi Antonelli Gabriel Bortoleto Fernando Alonso Yuki Tsunoda Oliver Bearman Nico Hulkenberg Carlos Sainz Alexander Albon Esteban Ocon Lance Stroll Franco Colapinto Pierre Gasly Liam Lawson Isack Hadjar

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Italia de la Fórmula 1

Domingo 7 de septiembre