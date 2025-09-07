Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras el Gran Premio de Italia

El piloto argentino de la escudería Alpine finalizó décimo séptimo, misma posición en la cual largó al inicio de la carrera en el mítico circuito de Monza. Su compañero, Pierre Gasly, terminó delante suyo. Las fechas del calendario de la máxima categoría.

Franco Colapinto seguido de cerca por Isack Hadjar. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Franco Colapinto finalizó décimo séptimo este domingo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Luego de ello, los argentinos se preguntan cuándo vuelve a correr Colapinto.

La actividad del argentino y de la categoría tendrá un parate de dos semanas y, tras la despedida de Europa, el calendario continuará con el Gran Premio de Azerbaiyán, que se correrá del 19 al 21 de septiembre, en un circuito callejero.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

En cuanto a su participación en el GP de Italia, el pilarense sufrió por el rendimiento del A525 y, tras la estrategia de una parada (cambió medios por duros), finalizó por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien llegó décimo sexto.

“La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca”, declaró Colapinto en zona mixta. Y lamentó tras haber terminado décimo séptimo en Monza: “No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”.

El calendario de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Gran Premio de Azerbaiyán : domingo 21 de septiembre a las 08:00

Gran Premio de Singapur : domingo 5 de octubre a las 09:00

Gran Premio de Estados Unidos : domingo 19 de octubre a las 16:00

Gran Premio de México : domingo 26 de octubre a las 17:00

Gran Premio de Brasil : domingo 9 de noviembre a las 14:00

Gran Premio de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 01:00

Gran Premio de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13:00

Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10:00

Franco Colapinto volverá a correr en el GP de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

La clasificación de pilotos de la Fórmula 1