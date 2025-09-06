Franco Colapinto valoró su clasificación en el GP de Italia: “Estoy contento”

El piloto argentino de Alpine mostró además su optimismo de cara a las 9 carreras que restan en el calendario de la Fórmula 1.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

Luego de cerrar la Clasificación del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en el puesto 18, Franco Colapinto mostró su optimismo de cara a las 9 careras que restan.

“Creo que cuando vas a circuitos que vos conocés, yo siento que van a ser pistas que tengo un poco más de confianza, que las conozco porque las corrí en la Fórmula 1. Eso me va a dar una décima extra, son esas pistas que vas y ya sabes lo que hay que hacer”, manifestó el piloto de Alpine.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: @AlpineF1Team

Sin embargo, no todo fue optimismo: Colapinto apuntó contra los mecánicos del equipo por la performance del viernes en las prácticas libres, afirmando que no le pusieron el auto “bien a punto en la FP1″. En tanto, aclaró que después cambiaron las cosas y mostró su satisfacción por el resultado en la FP3; la cual, según el pilarense, fue “buena”.

“En la qualy perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante... creo que perdí una décima”, señaló el pilarense y añadió: “Igualmente, creo que no iba a ser suficiente para pasar”.

El corredor argentino argumentó que el Autodromo Nacional de Monza es un terreno en donde el rendimiento del motor es determinante, por eso sabía que iba a ser “muy difícil” concretar una buena actuación.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

“Estoy contento”

Por otra parte, el joven de 22 años expresó el vínculo que tiene con su equipo: “Estamos trabajando para hacer lo mejor posible los dos (Pierre Gasly). Yo desde un poco antes de Hungría, yo me sentía que estaba bien con el auto, estaba en confianza... cuando encuentre esa puesta a punto que me costó un par de carreras llegar, voy rápido. Con esto, yo estoy contento”.

En el final de sus dichos, Franco Colapinto habló sobre la situación de su compañero de equipo, Pierre Gasly: “Le extendieron el contrato varios años, así que es un día que es bueno para el equipo, porque tener un piloto como Pierre unos años más es muy positivo”.

Gran Premio de Italia: día y horario de la carrera en Monza

Domingo 7 de septiembre