Vélez le ganó a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

Fue 2-0 en el Gigante de Arroyito gracias a los goles de Jano Gordon, quien se despachó con un doblete.

Vélez vs Central Córdoba. Foto: X @CopaArgentina

Vélez le ganó 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y se consagró campeón de la Supercopa Argentina.

Los goles del encuentro en el Estadio Gigante de Arroyito los marcó Jano Gordon por duplicado.

En los primeros 45 minutos, ambos equipos lograron tener situaciones claras de gol, pero ninguno consiguió romper el cero en el marcador y todo se definió en el complemento.

Vélez vs Central Córdoba. Foto: X @CopaArgentina

A los cinco minutos del segundo tiempo, luego de un tiro libre de Maher Carrizo, el defensor Jano Gordon de un cabezazo convirtió el 1-0 para el “Fortín”.

En un ambiente caldeado, tanto Omar De Felippe como los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto fueron expulsados por el árbitro Facundo Tello.

Pese a la insistencia del “Ferroviario”, Vélez lo liquidaría a 41 minutos del segundo tiempo: Jano Gordon ganó de cabeza una vez más y puso el 2-0 para darle a los de Liniers un nuevo título.

El resumen del partido