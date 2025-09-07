Argentina confirmó los rivales para la Fecha FIFA de octubre: contra quiénes jugará la Selección en Estados Unidos

La “Albiceleste” ya conoce a sus contrincantes para los dos amistosos para la próxima ventana. Los encuentros servirán como preparación para la gira de noviembre en África y Asia, con la mira puesta en el Mundial 2026.

La Selección Argentina ya definió sus rivales para los próximos amistosos. Foto: NA

La Selección Argentina ya tiene definidos sus compromisos para la próxima fecha FIFA de octubre. Luego de varias negociaciones y cambios de planes, la AFA oficializó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Venezuela y Puerto Rico en territorio estadounidense, como parte de una nueva gira preparatoria.

Argentina se medirá ante Venezuela y luego ante Puerto Rico. Foto: REUTERS

En un principio, se había especulado con la posibilidad de realizar una gira por China. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron por cuestiones logísticas y comerciales. Luego se barajó un amistoso ante México, pero problemas contractuales por parte del conjunto azteca frustraron ese plan. Ante este panorama, finalmente se concretaron los partidos frente a la Vinotinto y el elenco boricua.

¿Cuándo jugará Argentina contra Venezuela y Puerto Rico?

El primer duelo será ante Venezuela el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami. Este estadio trae buenos recuerdos para la Albiceleste, ya que fue allí donde se consagró campeona de la Copa América 2024. Además, será una nueva oportunidad para medirse ante un rival al que goleó 3-0 en su última presentación en el estadio Monumental.

Argentina viene de ganarle a Venezuela 3 a 0 en el Monumental. Foto: REUTERS

El segundo compromiso será el lunes 13 de octubre frente a Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago. El elenco boricua, ubicado actualmente en el puesto 157 del ranking FIFA, ya quedó sin chances de clasificarse al próximo Mundial y será una prueba de menor exigencia para los campeones del mundo, aunque servirá para darle rodaje a futbolistas que buscan consolidarse en el plantel.

La Selección Argentina enfrentará a su símil de fútbol de Puerto Rico. Foto: X/@foulyvalepr

Estos amistosos forman parte de una etapa de transición en la que Lionel Scaloni busca seguir afianzando su equipo de cara a las próximas competencias oficiales. También serán una oportunidad para evaluar nuevas variantes y darle minutos a los jugadores más jóvenes que vienen pidiendo pista.

Estos amistosos servirán para ir probando variantes de los "pibes" que vienen asomando.

Tras la doble jornada de octubre, Argentina cerrará su año con una gira internacional entre el 10 y el 18 de noviembre. En esa ventana, el seleccionado visitará África y Asia, con partidos programados en Luanda (capital de Angola) y Kerala (India), aunque los rivales aún están por confirmarse.

Con la mira puesta en el Mundial 2026, cada compromiso es una oportunidad para seguir puliendo detalles y mantener el nivel competitivo que caracteriza a la actual campeona del mundo.