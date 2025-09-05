Tras la goleada ante Venezuela, ¿cuándo vuelve a jugar la Selección argentina por Eliminatorias?

El show de Messi fue el último capítulo oficial de la Albiceleste en el país antes de la Copa del Mundo. Además, del cierre sudamericano, ¿qué se le viene a la Scaloneta?

Festejo de la Selección argentina. Foto: NA

La Selección argentina disputará la semana próxima su último partido de las Eliminatorias de cara al Mundial 2026, contra Ecuador aunque sin Lionel Messi, quien fue liberado por Lionel Scaloni.

Más allá de esta circunstancia, la victoria ante Venezuela dejó a Argentina en el primer puesto con 38 puntos, diez de ventaja en relación a su escolta, Brasil.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

La próxima presentación, que marcará el final de la participación de la Selección argentina en las Eliminatorias, será el próximo martes 9 de septiembre, cuando visite a Ecuador.

El encuentro será a las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. De cara a este enfrentamiento, los campeones del mundo no se podrán relajar, ya que Ecuador fue una de las selecciones más regulares en las Eliminatorias y, bajo la conducción técnica de Sebastián Beccacece, consiguió el boleto al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que representará su sexta participación en dicha competencia (también lo hizo en 2002, 20016, 2014 y 2022).

Ecuador vs Argentina, Eliminatorias, Reuters

En caso de conseguir la victoria, la Selección argentina alcanzará los 41 puntos y redondeará su segunda mejor actuación histórica desde que las Eliminatorias tienen este formato, quedando solo por debajo de lo hecho en las del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando sumaron 43 unidades.

¿Cómo sigue la agenda de la Scaloneta?

Las fechas FIFA de octubre y noviembre serán las próximas presentaciones de la Selección argentina. En el mes próximo, el equipo de Scaloni se enfrentará ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, en la ventana entre el 6 y el 14 de octubre.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

En tanto, en el mes 11 del año, Argentina viajará a Angola y a India para dos nuevos amistosos, en una nueva ventana FIFA, en este caso, del 10 al 18 de noviembre.

Ya en el 2026, Lionel Messi tendría la posibilidad de levantar una nueva copa, una que ya tiene en sus vitrinas. Argentina se medirá ante España en marzo por la Finalissima, aunque sin definiciones exactas de fecha y de sede.

Expectativa por la Finalissima entre la Selección Argentina y España. Fotos: EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Ana Escolar

Por último, antes de la Copa del Mundo, el conjunto nacional jugaría dos amistosos entre el 1 y el 9 de junio, fechas que la FIFA otorga a los entrenadores para terminar de pulir detalles de cara al Mundial.