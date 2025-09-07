Gesto conmovedor: el día que Edinson Cavani le salvó la vida a la pequeña hija de su amigo

Rafa Cotelo, periodista uruguayo, contó que el delantero de Boca lo ayudó económicamente para que su hija pueda operarse de urgencia en Buenos Aires.

Edinson Cavani. Foto: NA

Las críticas a Edinson Cavani por su bajo nivel y falta de gol en Boca Juniors muchas veces opacan la gran carrera que construyó el futbolista y lo excelente persona que es. El ejemplo más claro del segundo ítem tiene como protagonista a la hija de Rafael Cotelo, el reconocido humorista y conductor uruguayo.

En una charla con Alejandro Fantino en el ciclo Polifonía, Rafa Cotelo compartió una experiencia profundamente personal: su hija Ema debió ser operada de urgencia en Argentina, y en medio de esa situación extrema, Cavani fue clave para resolver un obstáculo económico inesperado.

Edinson Cavani. Foto: X @BocaJrsOficial

Durante el encuentro, Cotelo recordó que hace menos de un año su hija enfrentó una nueva complicación médica. Desde 2015, Ema se somete a tratamientos por una condición similar a la hidrocefalia, y ya había sido operada dos veces en Buenos Aires. Por eso, cuando volvió a atravesar un cuadro crítico, su padre decidió volver a confiar en la misma neurocirujana pediátrica argentina que la había tratado en el pasado.

La médica, al ver los estudios, se alarmó y ordenó internarla apenas llegaron a la clínica porteña. Había que operar de urgencia y, en medio del nerviosismo por el estado de su hija, Cotelo recibió una frase que no olvidaría: “Tranquilo, que esto para nosotros es de todos los días”, le dijo la doctora. Si bien le aclaró que se trataba de una intervención grave, intentó llevarle calma: “En tres o cuatro horas ella sale lo más bien”, le prometió.

Rafa Cotelo, periodista uruguayo. Foto: Instagram @rafaelcotelo

Pero el momento se dio cuando fue a hacer los trámites administrativos y recibió una noticia que lo descolocó: el costo de la operación era muy superior a lo que tenía, y debía pagarse en efectivo y al instante. “No me alcanzaba ni con lo que tenía en la vida”, confesó. Intentó ofrecer una transferencia o firmar un cheque, pero la respuesta fue tajante: había que abonar en el momento.

Frente a esa urgencia y sin soluciones a la vista, Cotelo recurrió a un nombre inesperado: Edinson Cavani, con quien mantiene una relación cercana. El delantero no dudó: “Ya salgo para ahí”, le dijo. Pero como estaba lejos de la clínica, le pidió a un amigo con una tanguería cercana que llevara el dinero en su nombre. Así fue como apareció “un peludo, que para mí es como un ángel de la guarda”, con una caja llena de billetes. “Me mandó el Edi, si precisás más esperá que venda unas pizzas más”, le dijo.

Gracias a ese gesto, Cotelo pudo pagar la intervención y su hija fue operada sin demoras. Al final, cuando escuchó a la doctora describir la cirugía como “muy extrema”, cayó en la cuenta que Edinson Cavani le había salvado la vida a su hija.

