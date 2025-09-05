Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras pasar 3 días internado por una infección urinaria

El director técnico de Boca ya regresó a su casa aunque tendrá que volver al Instituto Fleni para realizarse chequeos médicos.

Miguel Ángel Russo. Foto: NA

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, fue dado de alta luego de estar tres días internado en el Instituto Fleni de Belgrano por una infección urinaria.

Si bien el director técnico de 69 años ya regresó a su casa, tendrá que volver el próximo lunes al centro médico para realizarse nuevos chequeos.

La internación de Miguel Ángel Russo

Russo había sido hospitalizado el martes 2 de septiembre luego de que, durante la repetición de estudios de rutina, los médicos detectaran una infección urinaria que requirió atención inmediata.

Desde entonces, Russo se encontraba bajo observación constante y recibía antibióticos a través del suero para combatir la bacteria que originó el cuadro. Si bien su evolución había sido favorable, los profesionales remarcaban que no le iban a dar el alta hasta que no esté completamente recuperado.

La infección que padecía era resistente y exigió un tratamiento riguroso, por lo que los médicos consideraron importante mantenerlo internado para un control cercano y un seguimiento estricto de su evolución.

Más allá de esta situación, allegados a Russo destacaron que se encuentra con buen ánimo pese a la incomodidad del proceso.

En todo este tiempo, el DT recibió visitas de sus familiares y también de su ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien se acercó al Fleni para acompañarlo.

Además, trascendió que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme se comunicó telefónicamente con el entrenador para expresarle todo su apoyo y desearle una pronta recuperación.