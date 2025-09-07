Raphinha, estrella del Barcelona y Brasil, denunció racismo contra su hijo en Disneyland París: “Odio ese lugar”

El jugador brasileño denunció que su hijo fue discriminado Foto: Redes

El delantero brasileño Raphinha, actualmente concentrado con su selección, acusó públicamente al parque de diversiones Disneyland Paris por un episodio de discriminación sufrido por su hijo de dos años durante una visita familiar.

Mientras se encuentra con la selección de Brasil disputando la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Raphinha expuso en redes sociales un hecho que involucra a su hijo Gael y un empleado de Disneyland París.

Según relató el atacante, el niño fue ignorado por un personaje disfrazado de ardilla que sí interactuó con otros menores, lo que el futbolista interpretó como un acto de racismo.

Raphinha, el centro de las críticas tras la victoria de Argentina contra Brasil. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian.

¿Cómo fue el episodio?

En los videos compartidos por el jugador del Barcelona se observa al pequeño intentando llamar la atención del personaje, sin recibir respuesta. En cambio, el empleado abrazó y saludó efusivamente a niños de tez más clara.

“Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño”, escribió Raphinha, quien también cuestionó: “¿Por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”.

Raphinha denunció racismo contra su hijo en Disneyland

La madre del niño, Natalia Rodrigues Belloli, también se expresó en redes y denunció que el trabajador evitó deliberadamente el contacto con Gael: “Le dio las dos manos a la niña para no tener que darle la suya. Y se fue con ella lejos de él. Qué odio”.

Hasta el momento, ni el futbolista ni su entorno confirmaron si avanzarán por la vía legal. Disneyland París no emitió declaraciones oficiales sobre el episodio. La denuncia se viralizó rápidamente y generó repercusiones en medios internacionales.