Sin Messi: el equipo que pondría Scaloni en la Selección Argentina para visitar a Ecuador

El entrenador analiza opciones producto de bajas sensibles que tendrá para el último partido de Eliminatorias.

Selección Argentina. Foto: X Argentina

La Selección Argentina buscará cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas de manera óptima. Este martes visitará a Ecuador en la última fecha del torneo que definió los cupos para el Mundial 2026, con la particularidad de que ambos equipos ya están clasificados. La Albiceleste tendrá bajas sensibles como la de Lionel Messi, por lo que Lionel Scaloni busca alternativas para armar el equipo.

Este domingo, el equipo volvió a la actividad tras golear por tres a cero a Venezuela en el Monumental. El entrenamiento contó con trabajos en el gimnasio y también en el campo, con distintos ejercicios para seguir en ritmo.

Selección Argentina. Foto: X Argentina

Scaloni lideró un fútbol en espacios reducidos, con jugadores extras en los costados para elevar la exigencia y mejorar el tiempo de respuesta.

La agenda del entrenador de Argentina sigue este lunes, con una conferencia de prensa que realizará desde la 10 en Ezeiza. Luego, estará al frente del último entrenamiento antes del viaje a Ecuador, para la última fecha de las Eliminatorias.

Selección Argentina: quién reemplazará a Messi ante Ecuador

De principio, el entrenador cuenta con dos bajas sensibles para jugar contra Ecuador: Lionel Messi, por cansancio, y Cuti Romero, por suspensión por exceso de amarillas.

Argentina vs Venezuela. Foto: REUTERS

El reemplazante para el defensor del Tottenham Hotspur estará en Leonardo Balerdi, quien ya ha sumado algunos minutos con la Selección Argentina. Con respecto al reemplazante de Messi, su lugar lo ocuparía Lautaro Martínez, en una posible dupla con Julián Álvarez.

Un nombre que puede volver con respecto al equipo contra Venezuela es el de Alexis Mac Allister, quien fue resguardado por una molestia física pero ya podría regresar a la actividad ante Ecuador.

Alexis Mac Allister en la Selección Argentina. Foto: X Argentina

En la zona ofensiva del mediocampo, vuelven a disputarse los lugares Thiago Almada, Franco Mastantuono y Nico Paz. Ante Venezuela, fueron titulares los dos primeros, por lo que puede haber una apuesta de Scaloni por el joven del Como de Italia.

Este martes, desde las 20, la Selección Argentina enfrentará a Ecuador con el primer puesto asegurado, aunque intentará sumar una vez más de a tres puntos.

El posible equipo de la Selección Argentina ante Ecuador

El posible equipo de la Albiceleste es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.