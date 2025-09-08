Sin Lionel Messi: cuándo y a qué hora juega la Selección Argentina ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas

Pese a que ambos combinados se aseguraron su pasaje al próximo Mundial, el partido resulta atractivo por enfrentar a dos de las mejores selecciones sudamericanas.

Festejo de la Selección argentina. Foto: NA

La Selección Argentina, sin su capitán Lionel Messi, visita este martes a su par de Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil tendrá inicio a las 20 horas, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

Lionel Scaloni no podrá contar con el 10 del Inter Miami que, tras un mutuo acuerdo, decidió descansar para no exigirse físicamente. Tampoco estarán Cristian “Cuti” Romero (acumulación de amarillas tras la amonestación frente a Venezuela) ni y Enzo Fernández (dos fechas de suspensión tras la expulsión ante Colombia).

Argentina viaja a Ecuador sin Lionel Messi. Foto: Reuters

Estas bajas llevarían al oriundo de Pujato a realizar varias modificaciones, entre las que se esperan el ingreso de Leonardo Balerdi por Cristián Romero, la vuelta de Alexis Mac Allister por Franco Mastantuono y la salida de Messi por Lautaro Martínez para conformar una dupla de ataque con Julián Álvarez.

Más allá de esos cambio, Scaloni podría darles rodaje a otros futbolistas que no tuvieron minutos en el primer partido. Incluso se tiene en cuenta la opción de poner a dos carrileros y armar una línea de tres centrales en el fondo.

De este modo, aún sin nada confirmado, el equipo titular de Argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Julio Soler; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Cómo llegan Argentina y Ecuador al último partido de Eliminatorias Sudamericanas

Si bien ambos equipos ya están clasificados al próximo Mundial, el partido supondrá el duelo entre el actual mejor sistema defensivo de Ecuador en Sudamérica, con cinco goles recibidos, contra el mejor ataque de la eliminatoria, con 31 goles convertidos.

La Albiceleste saldrá a cuidar frente a Ecuador la gran campaña en la actual eliminatoria, dado que solo perdió en tres ocasiones, en sus visitas por 2-1 a Paraguay y por 2-1 a Colombia y de local perdió por 0-2 contra Uruguay.

Por su parte, Ecuador procurará cerrar este martes su último partido oficial antes del Mundial, rompiendo la sequía goleadora contra el campeón del mundo, en la despedida en eliminatorias de su máximo goleador, Enner Valencia. El país anotó por última ocasión contra Venezuela, con doblete de Valencia, que acumuló 46 tantos y quedó como el máximo goleador de la selección. Después empató, sin goles, de visitante contra Chile, Perú y Paraguay, y de local también por 0-0 frente a Brasil. Su producción goleadora fue discreta, dado que en 17 partidos anotó 13 tantos.

La tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas