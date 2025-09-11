¿El romance del año?: Carlos Alcaraz y Brooks Nader, un rumor que crece y da que hablar

El número 1 del mundo del tenis y la super modelo estarían iniciando un vínculo que promete ser tapa de todas las revistas del corazón. Conocé todos los detalles en la nota.

Brooks Nader y Carlos Alcaraz. Foto: X

Carlos Alcaraz, flamante campeón del US Open y nuevo número 1 del ranking ATP, quedó en el centro de atención de la prensa del corazón tras los rumores de su romance con la supermodelo Brooks Nader.

La periodista Pilar Vidal, tras consultar con fuentes cercanas al equipo del tenista, afirmó que Carlos Alcaraz “no tiene novia oficial”, al menos por ahora.

Festejo de Carlos Alcaraz en el US Open. Foto: REUTERS

Vidal sugirió que, dada la exigente carrera del tenista, la única pareja posible para él sería “una mujer que sacrificara todo su día a día por seguirle a él en todos sus viajes, que es lo que han hecho las parejas de otros tenistas”. Esto pone en perspectiva los desafíos que enfrentaría una relación con una supermodelo con una carrera propia y exitosa como la de Brooks Nader.

¿Quién es la supermodelo vinculada al tenista?

Nader nació hace 28 años en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos.

Desde 2019, sus curvas y belleza la catapultaron al estrellato en el mundo del modelaje. Es reconocida por haber sido tapa de prestigiosas revistas como Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Brooks Nader.

A los 22 años, se casó con Billy Haire, un conocido publicista. La pareja vivió en Nueva York hasta su divorcio en 2022. Para 2024, Nader fue vinculada con el príncipe Constantino de Grecia, con quien se la vio en varias ocasiones recorriendo la Gran Manzana.

Lanzó una línea de joyería en colaboración con la marca Electric Picks. Incursionó en el mundo del diseño de interiores y la decoración con su propia marca, Home by BN.

Es nieta de Sam Nader, un reconocido director deportivo adjunto del equipo de fútbol americano LSU Tigers de Luisiana, lo que le otorga un perfil de “southern belle” con conexiones influyentes.