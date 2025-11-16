Sigue rompiendo récords: Sinner venció a Alcaraz y se coronó como Maestro por segundo año consecutivo

El ATP Finals de Turín se quedó en las manos del italiano, que venció 2-0 al español en un partido cargado de emociones.

Jannik Sinner, campeón del ATP Finals de Turín. Foto: REUTERS

Jannik Sinner es ‘Maestro’ por segunda vez consecutiva. Su mejor versión evitó que Carlos Alcaraz consiguiera por vez primera este torneo. El italiano superó al español en dos sets (7-6 y 7-5), en las ATP Finals que se celebraron en Turín a puro tenis.

Los dos tenistas más regulares del momento regalaron una final a la altura de lo esperado. Un nivelazo para cerrar el Torneo de Maestros. Fue su sexto cruce del año, siempre en finales. Ya llevan siete seguidas si contamos Pekín 2024. Un dominio total.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, destinados a marcar una época en el tenis. Foto: REUTERS

Esta vez, el tano fue profeta en su casa: logró frenar a Alcaraz, volvió a imponer su juego en pista rápida bajo techo y levantó el trofeo por segundo año consecutivo en el Inalpi Arena de Turín, ante una hinchada que lo idolatra.

Invictos llegaron ambos a la gran cita. Con menos descanso Alcaraz, que requirió de asistencia médica en el primer set y jugó toda la segunda manga con un vendaje en su pierna derecha, a la altura del muslo, justo por encima de la rodilla. Jugó su semifinal del sábado varias horas después de que finalizara la de Sinner.

Jannik Sinner, campeón del ATP Finals de Turín. Foto: REUTERS

Así, una vez más frente a su gente y sin ceder ni un set, volvió a coronarse ‘Maestro’ por segunda vez. Eficacia total. Alcaraz, por su parte, se queda con el número 1 y ya pone la cabeza en la Copa Davis.

El millonario premio de Sinner por ganar el Torneo de Maestros

Jannik Sinner se embolsó este domingo más de 5 millones de dólares como campeón invicto de las Finales ATP de Turín, récord absoluto de este torneo que reunió a las 8 mejores raquetas del circuito.

En total, el torneo repartió 15.5 millones de dólares entre todos los participantes. Sinner rompió por vez primer en la Copa de Maestros la barrera de los 5 millones y ganó 5.071.000 dólares. En 2024, también como invicto, recibió un total de 4.881.100 dólares en aquella edición.

Solo por participar y completar la fase de grupos, Sinner, Alcaraz y el resto de contendientes se adjudicaron 331.000 dólares. Alcaraz, que sumó todo menos la final, terminó con 2.704.000 dólares.