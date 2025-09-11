River hace cambios en la lista de buena fe de la Copa Libertadores: las tres promesas por las que apuesta Gallardo

La normativa de la Conmebol para la instancia de cuartos de final autoriza la sustitución de hasta tres jugadores respecto al listado presentado en la fase anterior.

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo. Foto: NA

A solo cinco partidos de alcanzar su quinta Copa Libertadores, el principal objetivo de River Plate este año sigue siendo conquistar el torneo continental. Por eso, Marcelo Gallardo realizará tres variantes en la nómina de cara al cruce de cuartos de final contra Palmeiras.

Lo sorprendente es que el director técnico optó por tres promesas del club que, de a poco, comienzan a sumar minutos y podrían ser muy importantes en la próxima fase.

Lautaro Rivero, uno de los convocados. Foto: X @RiverPlate

Con la mira puesta en el cruce ante el equipo brasileño, el club de Núñez apostó por el ingreso de Lautaro Rivero, Juan Cruz Meza y Bautista Dadín en la nómina registrada en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

De este modo, los nombres de Rodrigo Aliendro (transferido a Vélez Sarsfield), Santiago Simón (Toluca, México) y Franco Mastantuono (Real Madrid, España) abandonan la plantilla formal del torneo continental.

En caso de avanzar a semifinales, el Millonario podrá realizar otros tres cambios en su nómina.

Quiénes son los tres futbolistas que suma River para los cuartos de final de la Copa Libertadores

Lautaro Rivero es un defensor central que fue repescado por el Millonario en esta ventana de transferencias, luego de destacarse con la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero durante la fase de grupos de la actual Copa Libertadores. Asumirá el dorsal número 13.

El lugar dejado por Franco Mastantuono será ocupado por Bautista Dadín, atacante que viene de formar parte de la nómina que viajó al Mundial de Clubes y que hizo su estreno oficial con la banda roja cruzada en el pecho a mediados de agosto contra Godoy Cruz. El goleador de la Reserva portará el número 27.

Juan Bautista Dadín, convocado por Marcelo Gallardo para los cuartos de final de la Copa Libertadores. Foto: Instagram @bautistadadin

Por último, Juan Cruz Meza asumirá el número 47 tras sustituir al mediocampista Santiago Simón. El joven volante, que es hermano de Maxi Meza, cuenta con 17 años y tuvo su debut profesional en la primera jornada del torneo local ante Platense.