Crisis en Independiente: Julio Vaccari presentó la renuncia tras la derrota ante Banfield

El “Rojo” tuvo un inicio de campeonato para el olvido, con cuatro derrotas y tres empates en las primeras ocho fechas (tiene pendiente un encuentro contra Platense), resultados que lo ubican último de la Zona B, con apenas 3 puntos.

Julio Vaccari. Foto: NA

El entrenador Julio Vaccari dejó de ser el director técnico de Independiente, después de presentar la renuncia tras la derrota de esta tarde 1-0 ante Banfield por el Torneo Clausura.

Además, la decisión del técnico de 45 años corresponde al pésimo comienzo en las demás competencias: quedó afuera de la Copa Argentina en octavos de final y fue eliminado de la Copa Sudamericana tas la polémica con U de Chile.

Los números de Vaccari en Independiente

Vaccari llegó a Avellaneda a mediados del 2024, durante el parón por la Copa América. Consiguió la clasificación a la Sudamericana y estuvo a punto de meterse en zona de Libertadores.

En total, dirigió 61 partidos, con 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas. Finalizó séptimo en la Liga Profesional 2024. En la Copa Argentina, fue eliminado en cuartos de final (Vélez 2024) y otra en octavos (Belgrano 2025).

Terminó tercero en la Zona B del Torneo Apertura de este año y llegó hasta semifinales tras eliminar a Independiente Rivadavia en octavos y a Boca en cuartos.

En la Copa Sudamericana, clasificó primero del Grupo A con 12 unidades y fue eliminado tras los incidentes entre los hinchas del “Rojo” y la U de Chile.