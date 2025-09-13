Crisis en Independiente: Julio Vaccari presentó la renuncia tras la derrota ante Banfield
El entrenador Julio Vaccari dejó de ser el director técnico de Independiente, después de presentar la renuncia tras la derrota de esta tarde 1-0 ante Banfield por el Torneo Clausura.
El “Rojo” tuvo un inicio de campeonato para el olvido, con cuatro derrotas y tres empates en las primeras ocho fechas (tiene pendiente un encuentro contra Platense), resultados que lo ubican último de la Zona B, con apenas 3 puntos.
Además, la decisión del técnico de 45 años corresponde al pésimo comienzo en las demás competencias: quedó afuera de la Copa Argentina en octavos de final y fue eliminado de la Copa Sudamericana tas la polémica con U de Chile.
Los números de Vaccari en Independiente
Vaccari llegó a Avellaneda a mediados del 2024, durante el parón por la Copa América. Consiguió la clasificación a la Sudamericana y estuvo a punto de meterse en zona de Libertadores.
También podría interesarte
En total, dirigió 61 partidos, con 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas. Finalizó séptimo en la Liga Profesional 2024. En la Copa Argentina, fue eliminado en cuartos de final (Vélez 2024) y otra en octavos (Belgrano 2025).
Terminó tercero en la Zona B del Torneo Apertura de este año y llegó hasta semifinales tras eliminar a Independiente Rivadavia en octavos y a Boca en cuartos.
En la Copa Sudamericana, clasificó primero del Grupo A con 12 unidades y fue eliminado tras los incidentes entre los hinchas del “Rojo” y la U de Chile.