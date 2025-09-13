Empieza la Champions League: uno por uno, quiénes son y a qué equipos enfrentarán los jugadores argentinos que participan

Debutantes, viejos conocidos y compañeros de Selección, varios futbolistas “albicelestes” se verán las caras en el torneo más prestigioso de Europa.

Sorteo de la Champions League. Foto: REUTERS

Tras meses de espera, la Champions League pone primera con los 36 equipos clasificados en carrera por el sueño de levantar la copa en la gran final del 30 de mayo de 2026, a jugarse en el Puskas Arena de Budapest.

Como en cada edición, la máxima competencia del fútbol europeo de clubes contará con la presencia de varios jugadores argentinos, quienes afrontarán diferentes responsabilidades: con enfrentamientos entre sí, algunos buscarán dar la sorpresa y otros tendrán la tarea de defender camisetas con vasta historia.

Trofeo de la Champions League. Foto: X @ChampionsLeague

Cabe recordar que la fase de liga se disputará entre el 16 de septiembre y 28 de enero, con todos los partidos de la última fecha en simultáneo. Los equipos que terminen entre los ocho primeros en la fase regular tendrán la ventaja de definir de local en los octavos de final y rondas siguientes.

Dentro de los primeros 144 partidos, cada club enfrentará al menos a un equipo que tenga un futbolista argentino en sus filas. Entre los cruces de mayor renombre se encuentran los de Alexis Mac Allister (Liverpool) contra Franco Mastantuono (Real Madrid) y Lautaro Martínez (Inter).

Además, Atlético de Madrid, que cuenta con 6 jugadores albicelestes, tendrá 4 rivales con participación argentina, por lo que sus partidos estarán cargados de caras conocidas.

Qué futbolistas argentinos juegan la Champions League

Atlético de Madrid

Julián Älvarez y Nico González. Foto: EFE

El club con mayor acento argentino, desde el banco de suplentes hasta el verde césped. Diego Simeone comanda a un equipo conformado por sus compatriotas Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez.

Inter, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Bodø/Glimt, PSV, Union SG y Galatasaray serán los ocho rivales del “Colchonero” en esta Champions League.

Liverpool

Con la “10″ en la espalda, Alexis Mac Allister comandará a los de Arne Slot en la búsqueda de otra conquista. No la tendrá nada fácil, ya que enfrentará a: Real Madrid, Atlético de Madrid, Inter, Eintracht Frankfurt, PSV, Olympique de Marsella, Qarabag y Galatasaray.

Chelsea

Alejandro Garnacho, Chelsea. Foto: Instagram @chelseafc

Con Enzo Fernández como máximo referente, los “Blues” buscan sumar su segunda Champions. El volante de la Selección Argentina estará acompañado por los recién llegados Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte. Este último no está en la lista de buena fe para la competición, pero podría ser anotado en caso de que el club avance de fase y si algún titular se lesiona de gravedad durante la liguilla.

Para ello, deberá enfrentarse contra: Barcelona, Bayern Múnich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag.

Inter

El capitán y referente Lautaro Martínez y el central ex Talleres Tomás Palacios buscarán romper la racha de finales perdidas del club italiano. Para lograrlo, en frente tendrán a Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty, y Union SG.

Real Madrid

Franco Mastantuono la joyita ex River busca hacer historia en el “Merengue” ante Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty.

Franco Mastantuono en el Real Madrid. Foto: REUTERS

Bayer Leverkusen

Equi Fernández y Claudio Echeverri buscan hacer historia tras su arribo al fútbol alemán y tendrán su experiencia en Champions. Por su parte, Exequiel Palacios se perderá lo que resta del 2025 debido a una lesión miotendinosa en el aductor derecho, por lo que su participación podría ser escasa.

El otro argentino en “Die Werkself” es Alejo Sarco, quien no está en la lista de buena fe, pero podría entrar en lugar de Palacios.

El conjunto alemán enfrentará a: PSG, Manchester City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle y Copenhagen.

Galatasaray

El siempre polémico Mauro Icardi buscará continuar haciendo historia en el club turco. En la primera fase, se verá las caras con Liverpool, Manchester City, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt, Bodø/Glimt, Ajax, Union SG y Mónaco.

Borussia Dortmund

Aaron Anselmino, flamante refuerzo del conjunto alemán, tendrá en frente a: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodø/Glimt, Tottenham, Athletic Club y Copenaghen.

Olympique de Marsella

Gerónimo Rulli, Facundo Medina, Leonardo Balerdi y Neal Maupay (francés nacionalizado argentino) enfrentarán al Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting CP, Newcastle y Union SG.

Benfica

Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni aportarán su juventud al experimentado plantel comandado por Nicolás Otamendi en los duelos ante Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag y Newcastle.

Tottenham

Tras el título de la Conference Leage, Cristian “Cuti” Romero buscará darle a los “Spurs” su primera Champions. Para ello, en la primera fase enfrentará a Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Copenhagen y Mónaco.

Villarreal

Con un plantel renovado, el “Submarino Amarillo” de Juan Foyth tendrá en frente a: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen y Pafos.

Olympiacos

Francisco Ortega, Santiago Hezze y el recién llegado Lorenzo Scipioni no la tendrán para nada fácil en el club griego, que deberá sortear al Real Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos y Kairat Almaty para intentar pasar a la siguiente ronda.

Brujas

Zaid Romero es el único argentino en la institución belga, que deberá enfrentarse a Barcelona, Bayern Múnich, Arsenal, Atalanta, Olympique de Marsella, Sporting CP, Mónaco y Kairat Almaty para intentar pasar de fase.

Union Saint-Gilloise

Kevin Mac Allister, titular y capitán del club belga, se enfrentará nada menos que a Inter, Bayern Múnich, Atalanta, Atlético de Madrid, Olympique de Marsella, PSV, Newcastle y Galatasaray.

Bonus track: Arsenal

Pese a que no será dentro del campo de juego, Arsenal sumó una figura argentina: Gabriel Heinze se convirtió en ayudante de campo de Mikel Arteta para ocupar el rol que dejó vacante Carlos Cuesta, quien se fue al Parma.

El exDT de Newell's volvió al ruedo Foto: Arsenal

En caso de una sanción al español, el “Gringo” será quien ocupe el banco de los “Gunners” que enfrentarán esta Champions a Bayern Múnich, Inter, Atlético de Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat Almaty y Athletic Club.