Sorteo de la Champions League 2024/25: bombos, fechas, formato y todo lo que debes saber rumbo a la final en Budapest

Trofeo de la Champions League. Foto: X @ChampionsLeague

Se acabó la espera para los fanáticos del fútbol mundial. El sorteo de la Champions League 2025-26 se realizará este jueves, a partir de las 13:00 (hora argentina), en el lujoso Foro Grimaldi de Mónaco.

Allí, los 36 equipos clasificados conocerán a sus ocho rivales en la carrera por un lugar en los octavos de final y el sueño de levantar la copa en el Puskas Arena de Budapest, el 30 de mayo de 2026.

La UEFA publicará el fixture completo de los 144 partidos a más tardar el 30 de agosto. La fase de liga se disputará entre el 16 de septiembre y 28 de enero, con todos los partidos de la última fecha en simultáneo.

Sorteo de la Champions League. Foto: X @ChampionsLeague

Los equipos que terminen entre los ocho primeros en la fase regular tendrán la ventaja de definir de local en los octavos de final y rondas siguientes.

Entre los nombres destacados aparecen los cinco equipos españoles: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Athletic Bilbao; éste último regresa a la competición tras 10 años de ausencia.

Inglaterra será la liga más representada, con seis clubes: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle United y Tottenham Hotspur. Alemania e Italia tendrán cuatro representantes cada una, y Francia tres.

¿Cómo será el sorteo de la Champions League 2025-2026?

El sorteo combinará la tradicional extracción de bolas con un software especial, que asignará de manera aleatoria los ocho rivales de cada club.

Los equipos estarán repartidos en cuatro bombos de nueve equipos cada uno, según el ranking de la UEFA. Cada club enfrentará a dos rivales de cada bombo, para un total de ocho partidos.

Bombos del sorteo de la Champions League 2025-26. Foto: X @ChampionsLeague

Bombo 1 : PSG (Francia), Real Madrid (España), Manchester City (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania), Liverpool (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Chelsea (Inglaterra), Dortmund (Alemania) y Barcelona (España).

Bombo 2 : Arsenal (Inglaterra), Leverkusen (Alemania), Atlético de Madrid (España), Benfica (Portugal), Atalanta (Italia), Villarreal (España), Juventus (Italia), Eintracht Fránkfurt (Aelmania) y Brujas (Béligica).

Bombo 3 : Tottenham (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Ajax (Países Bajos), Napoli (Italia), Sporting Lisboa (Portgual), Olympiacos (Grecia), Slavia Praga (República Checa), Bodo/Glimt (Noruega) y Marsella (Francia).

Bombo 4: Copenhague (Dinamarca), Mónaco (Francia), Galatasaray (Turquía), Union SG (Bélgica), Qarabag (Azerbaiyán), Athletic de Bilbao (España), Newcastle (Inglaterra), Pafos (Chipre) y Kairat Almaty (Kazajistán).

Las reglas y restricciones del sorteo de la Champions League 2025-26