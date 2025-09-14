River se aprovechó de un flojo Estudiantes y le ganó un partido cargado de polémicas

Fue 2-1 en La Plata gracias a los goles de Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Santiago Núñez. Lucas Martínez Quarta fue expulsado en el “Millonario”. El VAR fue protagonista a afavor de los de Gallardo.

River le ganó 2-0 a Estudiantes de La Plata por la fecha 8 del Torneo Clausura. Los goles en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi los marcaron Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández y Santiago Núñez. Lucas Martínez Quarta fue expulsado en el “Millonario”.

A los 6 minutos, el visitante dio el primer golpe cuando Nacho Fernández levantó una pelota complicada por la banda derecha y Galoppo entró con mucha potencia al área para estampar el 1 a 0 ante la floja respuesta defensiva del “Pincha”.

Minutos más tarde, a los 13, Fernández bajó la pelota dentro del área con el pecho y definió de un derechazo, arriba, para el 2 a 0. El festejo del “Millonario” tuvo suspenso, ya que parecía que el autor del gol había parado la pelota con el brazo, lo cual fue desestimado por el VAR.

A los 39′, Lucas Martínez Quarta vio la segunda amonestación por parte del árbitro Nicolás Ramíez y se fue expulsado en River.

Maximiliano Salas uno de los protagonistas de la noche, protagonizó discusiones y enojos y se enfrentó con las tribunas del UNO reiteradas veces. Pese a ello y no tener una amarilla, Ramírez decidió no expulsarlo, causando el enojo de los jugadores locales.

A los 16’ del segundo tiempo, Cristian Medina descontaba para Estudiantes tras un grosero error de Franco Armani, pero la pelota rebotó en la mano del ex Boca y el VAR volvió a ayudar al equipo de Gallardo.

Sobre el final del complemento, Santiago Núñez cabeceó al ángulo derecho de Armani el córner desde la izquierda de Edwin Cetré para sellar el 1-2 final.

