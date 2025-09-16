Alpine incorporará leves mejoras en los monoplazas de Colapinto y Gasly para las últimas ocho carreras de Fórmula 1

El medio especializado ‘The Race’ tituló su artículo como “Rápido y barato”, haciendo referencia una tendencia de desarrollo a bajo costo con el objetivo de gestionar mejor los recursos para un modelo que está “de salida”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Hungría. Foto: EFE (Boglarka Bodnar)

Con 20 puntos, Alpine marcha último en el campeonato de constructores de la Fórmula 1. Teniendo en cuenta este contexto, la escudería francesa incorporará una leve mejora en sus monoplazas para las últimas ocho carreras.

Según informó ‘The Race’, Alpine encontró una ventana para ayudar al rendimiento en los frenos traseros del A525, que además suma en lo aerodinámico, el rendimiento del fondo plano y la gestión de la temperatura de los neumáticos.

El medio especializado tituló su artículo como “Rápido y barato”, haciendo referencia una tendencia de desarrollo a bajo costo en toda la categoría con el objetivo de gestionar mejor los recursos para un modelo que está “de salida”.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Hungría. Foto: EFE (Zoltan Balogh)

“Dudo que haya alguien haciendo un suelo, o algo que sea de alto costo o que demande muchos recursos. Pero esta área, en el conducto de freno, es bastante barata y rápida de desarrollar”, aseguró David Sánchez, director técnico de la escudería.

Y explicó sobre la leve mejora en los A525: “Este tipo de desarrollo es solo un panel en el conducto de freno trasero. No es un componente grande. No requiere mucho tiempo de diseño ni recursos. Por eso digo que es bastante barato”.

El director deportivo Iñaki Rueda señaló: “No es algo en lo que se dedique mucho tiempo. Si te fijas, no hemos rehecho todo el tambor de freno. Es solo un apéndice de un tambor de freno existente. Básicamente, estamos pegando una aleta”.

El guiño de la Fórmula 1 a Franco Colapinto

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, las cuentas oficiales de la F1 ya comenzaron a difundir su clásico afiche a modo de previa, y sorprendieron al elegir la imagen de Franco Colapinto entre los tres pilotos de la promoción. Junto a él, aparecen: George Russell y Yuki Tsunoda.

Franco Colapinto en el poster del Gran Premio de Azerbaiyán 2025. Foto: X @F1

La F1 suele incluir a figuras del país anfitrión que, en esta ocasión, brillan por su ausencia. Por ejemplo, este año Franco también apareció en el anuncio del GP de España en mayo junto a Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. por tratarse de pilotos de habla hispana.

Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Práctica libre 1: 05:30

Práctica libre 2: 09:30

Sábado 20 de septiembre

Práctica libre 3: 05:30

Clasificación: 09:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00

*Horario argentino*.