Franco Colapinto y Alpine podrían ser sancionados en la Fórmula 1: por qué y cuál es la estrategia de la escudería

Según el reglamento, un monoplaza no puede usar más de cuatro ICE, MGU-H, MGU-K y turbocompresores al año. El argentino ya está usando su quinto motor de la temporada y, además, llega bastante gastado tras Bélgica, Hungría, Países Bajos e Italia.

Alpine no levanta cabeza en la Fórmula 1. Foto: REUTERS

El equipo Alpine y el piloto argentino Franco Colapinto se encuentran en una situación delicada en la Fórmula 1. El motor del A525 número 43, que ya acumula cuatro carreras consecutivas de uso, está al borde de superar el límite reglamentario de componentes y podría derivar en una penalización en la grilla de partida.

El pilarense arrastra la herencia de Jack Doohan, quien en apenas seis carreras con ese mismo chasis llegó a consumir tres de los cupos disponibles de ciertas partes críticas del impulsor Renault, como el MGU-H y el turbocompresor.

Franco Colapinto podría ser sancionado por culpa de Alpine. Foto: REUTERS

Según la normativa vigente, cada monoplaza solo puede utilizar cuatro unidades por temporada de los principales elementos: motor de combustión interna (ICE), MGU-H, MGU-K y TC. Colapinto ya está utilizando el quinto en todos ellos, con un desgaste que empieza a repercutir negativamente en el rendimiento.

A esto se suma que el Alpine se ubica entre los coches de menor rendimiento del campeonato, lo que acentúa las dificultades de Colapinto para destacarse. Sin embargo, el próximo compromiso en el Gran Premio de Azerbaiyán, este fin de semana, podría ser una oportunidad estratégica para “purgar” la sanción.

El callejero de Bakú es un circuito de máxima exigencia para los motores, donde se espera que Alpine sufra en la clasificación y termine en los puestos de atrás. Si esto ocurre, una penalización de cinco puestos por elemento no tendría un gran impacto en la posición de partida. A cambio, contaría con piezas más frescas para afrontar la siguiente carrera en Singapur, programada para el 5 de octubre, donde la potencia no es tan determinante como la técnica.

Franco Colapinto y Alpine podrían ser sancionados. Foto: REUTERS

El dilema de Alpine es claro: arriesgar con un motor desgastado o asumir una sanción ahora para intentar ganar rendimiento en lo que resta del calendario.

El caso del argentino no es aislado: otros pilotos también figuran en “zona roja” dentro del documento oficial de la FIA, como Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) y Liam Lawson (Racing Bulls). En cambio, su compañero Pierre Gasly todavía conserva margen reglamentario para un recambio adicional.

El calendario completo de la Fórmula 1