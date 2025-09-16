Atento Colapinto: la Fórmula 1 anunció las carreras sprint para la temporada 2026

Junto a la FIA, la competencia de automovilismo reveló el calendario de carreras cortas, con la llegada de tres nuevos circuitos a este formato.

Fórmula 1 2025. Foto: REUTERS

La Fórmula 1 se renueva para el 2026 y no solo en su reglamento. La competencia tendrá una modificación en su calendario de carreras sprint, un formato que lleva pocos años en funcionamiento. Desde la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) indicaron cuáles serán los grandes premios que tendrán sprint la próxima temporada.

En el sexto año desde la llegada de las carreras cortas, hubo algunos cambios de lugares. Shanghái y Miami iniciarán el calendario, para luego seguir con el regreso de Silverstone. La parte final tendrá a Montreal, Zandvoort y Singapur, en lo que serán seis oportunidades para sumar más puntos.

Calendario de sprints de la Fórmula 1 en 2026. Foto: X F1

La clasificación para la sprint tiene lugar el viernes después de la primera sesión de entrenamientos libres, mientras que la breve carrera y la clasificación para el Gran Premio se disputan el sábado.

Esto seguirá de la misma manera en 2026, en lo que representa un fin de semana distinto, con mayor exigencia para los pilotos y menos tiempo de entrenamientos a bordo de sus monoplazas.

Carreras de Fórmula 1. Foto: Foto NA: @f1

“El formato ‘Sprint’ ha seguido creciendo en impacto positivo y popularidad desde su introducción en 2021 y la temporada 2026 marcará el comienzo de una nueva era en materia de normativa, por lo que contar con tres nuevas sedes para el ‘Sprint’ no hará sino aumentar el espectáculo en la pista”, ha señalado en la nota de prensa Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1.

Fórmula 1 2026: todas las carreras sprint

Gran Premio de China : 13 al 15 de marzo en Shanghái.

Gran Premio de Estados Unidos : 1 al 3 de mayo en Miami.

Gran Premio de Canadá : 22 al 24 de mayo en Montreal.

Gran Premio de Gran Bretaña : 3 al 5 de julio en Silverstone.

Gran Premio de Países Bajos : 21 al 23 de agosto en Zandvoort.

Gran Premio de Singapur: 9 al 11 de octubre en Singapur.

Franco Colapinto vuelve a la actividad en Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán

El próximo fin de semana tendrá la nueva actuación de Franco Colapinto en la Fórmula 1, con su participación en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Es la segunda vez que corre en Bakú en la categoría principal, con un antecedente más que positivo: consiguió su mejor resultado en 2024, cuando llegó 8° con Williams.

Días y horarios del Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

Práctica libre 1: 05:30.

Práctica libre 2: 09:30.

Sábado 20 de septiembre

Práctica libre 3: 05:30.

Clasificación: 09:00.

Domingo 21 de septiembre