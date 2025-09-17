Copa Libertadores: Racing venció a Vélez en Liniers y tomó ventaja en la serie argentina de cuartos de final

Se impuso 1 a 0 con gol de “Maravilla” Martínez. La Academia aprovechó la expulsión de Magallán en el primer tiempo y dio un paso importante de cara a semifinales.

Copa Libertadores, Vélez vs. Racing. Foto: EFE

Racing le ganó a Vélez por 1 a 0 en el estadio José Amalfitani por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El único gol del partido fue convertido por Adrián “Maravilla” Martínez, con un remate de primera en el área chica, a los siete minutos de la segunda mitad.

El defensor del local, Lisandro Magallán, vio la tarjeta roja por doble amarilla, a los 43 minutos de la primera etapa.

Copa Libertadores, Vélez vs. Racing. Foto: NA

La revancha será el martes 23 de septiembre a las 19:00 en el “Cilindro” de Avellaneda.

La crónica del partido

La primera llegada fue de Vélez, a los cinco minutos, con un tiro libre desde la izquierda que fue empujado por el primer palo por Tomás Galván, con un tiro que se desvió y fue detenido por Facundo Cambeses, alto sobre su poste derecho.

Cinco minutos más tarde llegó Racing, con un remate desde el borde del área de Agustín Almendra, que se fue ancho por el palo derecho de Tomás Marchiori.

En 14 minutos, un pase filtrado de Galván habilitó a Michael Santos, que remató desde la derecha buscando el primer palo, pero no pudo superar a Cambeses. Algunos segundos después tuvo un nuevo disparo desde una posición similar, que salió bajo y se fue cerca del segundo palo.

A los 38 minutos, Santos recibió un pase largo por izquierda y metió un nuevo remate bajo y cruzado, que volvió a irse ancho.

Cuando iban 43 minutos, Vélez se quedó con un jugador menos por la expulsión de Lisandro Magallán, que ya estaba amonestado, quien golpeó con los tapones a Juan Nardoni, luego de realizar un despeje.

Copa Libertadores, Vélez vs. Racing. Foto: NA

Ya en la segunda mitad, a los siete minutos, un centro rasante de Facundo Mura desde la derecha le llegó a Adrián “Maravilla” Martínez, quien definió alto y de primera por el primer poste, para marcar el 1-0.

En 16 minutos, Aaron Quirós convertía el gol del empate, con un remate alto por el costado derecho, aunque el tanto fue invalidado porque en el córner previo, la pelota se había ido del campo de juego.

La última fue del “Fortín”, a los cinco minutos de descuento de la segunda mitad, con un remate bajo al segundo palo de Matías Pellegrini, desviado por Cambeses.