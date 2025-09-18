Bjorn Borg reveló detalles de sus luchas contra las adicciones y el cáncer de próstata: “Estuve cerca de morir muchas veces”

El ex tenista publicó su autobiografía y habló de su vida más alla de la gloria conseguida en el deporte. “Estoy muy contento conmigo mismo”, añadió.

Autobiografía de Bjorn Borg. Foto: REUTERS

Bjorn Borg, una de las mayores leyendas de la historia del tenis, habló sobre el cáncer de próstata que sufre desde 2024 y aseguró que vive la vida “día a día”.

Al sueco, ganador de once Grand Slams, le detectaron un problema en la próstata en 2023, se sometió a una operación un año después y desde entonces el cáncer ha estado en remisión.

“Cuando hablé con el médico me dijo que estaba muy muy mal. Me dijo que sería una lucha en el futuro. Cada seis meses me hago pruebas. El último test fue hace dos semanas. Es algo con lo que tengo que vivir”, dijo el sueco.

Bjorn Borg relató su lucha contra el cáncer de próstata en su autobiografía.

“Es como que no sientes nada, estás bien y de repente algo va mal. Espero que todo esté bien en el futuro. Me tomo la vida día a día, año a año”, admitió Borg.

Campeón de 66 títulos en individuales y con 109 semanas en lo más alto del ránking, Borg jugó algunos de los partidos más icónicos de la historia del tenis, antes de retirarse contra todo pronóstico a los 25 años.

“Había tenido suficiente. Había perdido el interés y la motivación”, reconoció el sueco, quien también admite haberse ido antes del ‘boom’ de este deporte. “Si hubiera sabido lo que iba a pasar años después, habría seguido jugando”.

Autobiografía de Bjorn Borg. Foto: EFE

Además, Borg habló de sus problemas con las drogas y el alcohol y de cómo estuvo a punto de morir en varias ocasiones.

“Yo no tenía un plan. La gente hoy en día tiene ayuda que le puede guiar. Yo estaba perdido en el mundo. Había drogas, pastillas y alcohol para escapar de la realidad. No es bueno, claro, te destruye como persona”, aseguró.

“Estuve cerca de morir muchas veces, pero arreglé mi vida y estoy muy contento conmigo mismo”, añadió.