Cuartos de final de la Copa Libertadores: cuándo se juegan los partidos de vuelta y cómo quedó el cuadro

Con los encuentros de ida ya disputados, el pase a las semifinales están a la vuelta de la esquina.

Sebastián Driussi; River Plate; Copa Libertadores. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Cada vez falta menos para la gran final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará en el Estadio Monumental de Lima (Perú) el sábado 29 de noviembre. La competencia ya va por la mitad de los cuartos de final, y solo restan nueve partidos para conocer al campeón de esta edición.

Con la derrota de Estudiantes de La Plata este jueves ante Flamengo, se completaron los encuentros de ida de cuartos, que contó con gran presencia argentina.

Flamengo vs Estudiantes. Foto: REUTERS

Cómo salieron los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez 0-1 Racing

River 1-2 Palmeiras

LDU de Quito 2-0 San Pablo

Flamengo 2-1 Estudiantes LP

Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing vs Vélez: martes 23 de septiembre a las 19.

Palmeiras vs River: martes 23 de septiembre a las 21.30

San Pablo vs LDU de Quito: jueves 25 de septiembre a las 19

Estudiantes LP vs Flamengo: miércoles 24 de septiembre a las 21.30

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.