Otra mala noticia para River: una de sus figuras se perderá el partido de vuelta ante Palmeiras por Copa Libertadores

El diagnóstico médico indicó que tendrá, al menos, tres semanas de recuperación. Ante este panorama, el técnico Marcelo Gallardo ya comenzó a buscarle un reemplazante para el encuentro que se disputará el 24 de septiembre en Brasil.

River Plate; Copa Libertadores. Foto: Reuters (Rodrigo Valle)

La derrota 2 a 1 ante Palmeiras en la ida de los cuartos de la final de la Copa Libertadores no fue la única mala noticia que recibió River Plate. A ello, se le sumó la dura lesión que sufrió Sebastián Driussi.

El delantero de 29 años se sometió este jueves a estudios médicos para determinar el grado de su lesión y se confirmó que sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo.

Sebastián Driussi sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

El diagnóstico indicó que Driussi tendrá, al menos, tres semanas de recuperación. Su reaparición sería a principios de octubre, cuando el ‘Millonario’ reciba a Sarmiento de Junín, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Desde marzo, el exfutbolista de Austin FC se perdió 14 partidos por distintas lesiones. La más grave fue en pleno Mundial de Clubes, cuando padeció un severo esguince en el ligamento lateral interno del tobillo izquierdo.

Sebastián Driussi se perderá la vuelta ante Palmeiras en Brasil. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Ante este panorama, el técnico Marcelo Gallardo comenzó a buscarle un reemplazante. En un principio, el ‘Muñeco’ optaría por el ingreso de Facundo Colidio, quien reemplazó este miércoles a Driussi en el partido de ida.

El partido de vuelta de los cuartos de final contra Palmeiras se jugará el próximo miércoles 24 de septiembre, a partir de las 21:30 (hora argentina), en estadio Allianz Parque de Sao Paulo (Brasil).

