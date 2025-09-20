Problemas para Russo: Paredes se pierde dos partidos clave en Boca

El mediocampista de la Selección Argentina participará de la gira de octubre, algo que lo alejará del Xeneize por algunos días.

Leandro Paredes en el entrenamiento de Boca Foto: X @BocaJrsOficial

Leandro Paredes es la pieza más importante en el plantel de Boca en la actualidad. Por esto mismo, la idea de perderlo en partidos fundamentales es un dolor de cabeza, tanto para los hinchas como para el cuerpo técnico que lidera Miguel Ángel Russo.

El mediocampista está dentro de los considerados por Lionel Scaloni en la Selección Argentina, e incluso demostró un gran nivel en la última convocatoria por Eliminatorias. Por esto mismo, se cree que formará parte de la Albiceleste en la próxima fecha FIFA, en octubre.

Leandro Paredes en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Paredes, baja en Boca para dos partidos clave

Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos, entre el 10 y 13 de octubre. El primer partido será ante Venezuela y el segundo ante Puerto Rico, en el proceso de preparación para el Mundial 2026.

El problema para Boca aparece producto de que se juntan fechas: durante la gira de la Albiceste, el Xeneize debe enfrentar a Barracas Central. El partido puede ser clave para avanzar de ronda en el Torneo Clausura, así como también buscar un lugar en las copas internacionales gracias a la tabla anual.

Boca vs Banfield. Foto: X @CAB_oficial

Si bien la ausencia de Paredes es la más sensible por su importancia, hay otros nombres que también serán bajas en esa fecha. Carlos Palacios y Williams Alarcos serán convocados a la Selección de Chile, así como Milton Delgado estará en el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

Más allá de los partidos que puede jugar en poco tiempo, Paredes también puede padecer los viajes. Su reincorporación con el equipo se daría en la previa del encuentro ante Belgrano, por lo que podría estar afuera en dos partidos.

Además, Miguel Ángel Russo tiene en claro que lo necesita para el Superclásico, que se disputará el 9 de noviembre, por lo que no buscará exigirlo físicamente.

Cabe mencionar que la Selección Argentina tiene dos amistosos más acordados en noviembre. La agenda de Paredes parece complicada y con una carga grande de partidos, ya que será convocado para estar en los duelos frente a India y Angola.

El regreso del mediocampista se daría en el inicio de los Playoffs, siempre y cuando Boca esté entre los mejores del torneo.