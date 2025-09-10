Enfocado: la decisión de Leandro Paredes en su regreso a Boca tras los partidos con la Selección Argentina

El Xeneize se entrenó de cara al duelo con Rosario Central y con la ausencia de su DT, Miguel Ángel Russo, que se recupera de una internación.

Leandro Paredes se reincorporó a los entrenamientos de Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors tendrá una difícil parada el próximo fin de semana cuando el domingo, a partir de las 17:30 hs, visite a Rosario Central con Ángel Di María como gran figura de del conjunto rosarino. El Xeneize intentará extender su buena racha en donde acumula tres victorias seguidas luego de lo que fue una sequía importante de partidos sin ganar.

Para el encuentro en el Gigante de Arroyito, ya está a disposición el volante central y figura Leandro Paredes, que regresó de disputar la doble fecha FIFA con la Selección Argentina y fue titular en ambos encuentros, contra Venezuela y contra Ecuador, en Guayaquil.

La decisión que tomó Paredes con Boca

La figura de Boca y una de las piezas principales de la Selección Argentina disputó 135 minutos con Argentina en esta doble fecha FIFA: 73 minutos en el Monumental contra Venezuela y 62 minutos en Guayaquil contra Ecuador.

Paredes -si bien se sumó a los entrenamientos con sus compañeros de Boca- no trabajó a la par de ellos, sino más bien cumplió con una rutina regenerativa en gimnasio y kinesiología, a fin de llegar en óptimas condiciones de cara al partido contra Rosario Central.

Leandro Paredes junto a Lionel Messi en las prácticas de la Selección Argentina. Foto: EFE.

Es probable que este jueves ya Paredes pueda sumarse a los entrenamientos de manera regular y haga los mismos ejercicios que el resto de sus compañeros.

Miguel Ángel Russo sigue ausente de los entrenamientos de Boca

El DT xeneize, Miguel Ángel Russo, volvió a ausentarse de los entrenamientos por estar recuperándose de una infección urinaria.

Cabe recordar que Russo, de 69 años, permanece en estado convaleciente luego de haber sido internado durante tres días la semana pasada. En los dos primeros días hábiles de esta semana también permaneció en su hogar, a fin de recuperarse bien de su salud.

Mientras tanto, las prácticas fueron comandadas por los ayudantes de Russo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

Miguel Ángel Russo se recupera de una infección urinaria. Foto: NA

Aún no está confirmado que Russo pueda estar presente en Rosario el próximo domingo, pero se sabe que Boca no apurará los plazos de su recuperación y dejarán la decisión en manos de los médicos.

Respecto del 11 inicial que saldría a la cancha el domingo, los seleccionados serían los siguientes apellidos:

Leandro Brey (en reemplazo de Agustín Marchesín, lesionado); Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.