Independiente rescató un punto ante San Lorenzo en medio de un clima caliente tras la salida de Julio Vaccari

Fue 1-1 en el Libertadores de Américas gracias a los goles de Facundo Gulli y Nicolás Tripichio en contra.

Independiente vs San Lorenzo. Foto: NA

Independiente empató 1-1 con San Lorenzo por la fecha 9 del Torneo Clausura. Los goles de la tarde en el Libertadores de América los marcaron Facundo Gulli y Nicolás Tripichio en contra.

El primer tanto del encuentro llegó a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Alexis Cuello dejó solo al juvenil Gulli, que encaró contra Rodrigo Rey y la clavó en el ángulo inferior derecho del arquero.

Independiente vs San Lorenzo. Foto: NA

Tras el primer tiempo, los hinchas del “Rojo” lanzaron una silbatina que retumbó en todo el estadio. El malestar llega en medio de una crisis institucional y tras la renuncia del entrenador Julio Vaccari.

A los 68′, una jugada desafortunada provocó el gol en contra de Nicolás Tripichio, quien tras un centro de Santiago Montiel cabeceó contra el arco de Orlando Gill.

El resumen del partido