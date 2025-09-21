“Perdí todo”: la bronca de Franco Colapinto tras el choque de Albon en el GP de Azerbaiyán

El argentino volvió a tener dificultades en la Fórmula 1 y habló tras su accidente, aunque se mostró esperanzado de cara a las próximas carreras.

Franco Colapinto habló tras su choque en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

Franco Colapinto volvió a tener una carrera complicada este domingo en Azerbaiyán, y se refirió a las dificultades que tuvo marcadas por el choque que sufrió por parte del tailandés Alex Albon.

“Sí, perdí todo. Salí de boxes bloqueando, con alerón roto. Fue una carrera complicada, pasé varios autos pero en ritmo no tenemos mucho auto. No salen las cosas por ahora”, dijo el piloto argentino, lamentando el momento complicado que debió atravesar en la carrera de Bakú del Gran Premio de Azerbaiyán.

El choque de Albon a Colapinto.

“Perdí 12 segundos”

“Con Alex perdí 12 segundos, además de que ya tenía el alerón roto. Hice lo mejor que pude y lo hice bien. Espero que sea mejor”, dijo Colapinto en referencia al choque con su excompañero de equipo.

De todos modos, el argentino oriundo de Pilar ya tiene la cabeza puesta en el próximo Gran Premio para recomponer su imagen y lograr sumar puntos para Alpine, o al menos, mejorar su performance de este domingo, en donde terminó 19°.

Así, Colapinto se mostró cauto, pero con esperanzas: “Ojalá en Singapur el auto funcione un poco mejor. Es un circuito más bacheado y con curvas lentas, ojalá pueda ser mejor”, manifestó.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

De todos modos, Colapinto recalcó sus avances personales y su adaptación a la Fórmula 1: “Lo importante es que estoy mostrando que estoy mejorando. No estuvimos cómodos y nos faltó ritmo, pero yo estoy mejor”.

