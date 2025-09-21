Franco Colapinto terminó último en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Albon, en su desesperación por superarlo, terminó chocándolo por detrás.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: REUTERS

El piloto tailandés Alexander Albon (Williams) chocó al argentino Franco Colapinto (Alpine) y le arruinó la carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El choque se dio cuando el argentino salió por delante del tailandés luego de pasar por boxes. Fue en ese momento donde Albon, en su desesperación por superarlo, terminó chocándolo por detrás.

Colapinto solo sufrió un leve toque con los muros, pero perdió más de 15 segundos y está muy lejos, en la última posición.

Así fue el choque de Albon a Colapinto

