Un partido clave en la Premier League: el Arsenal le empató al Manchester City en la última jugada

Los Citizens se impusieron a los Gunners durante todo el encuentro, pero un gol de Martinelli a los 93´ cambió el resultado.

Arsenal y Manchester City empataron 1-1. Foto: REUTERS

La Premier League es una de esas ligas que garantizan buenos partidos. Más aún si se enfrentan dos equipos del Big Six. En esta ocasión, el encuentro entre Arsenal y Manchester City no defraudó.

En el Emirates Stadium, los Citizens arrancaron imponiéndose en el marcador desde el minuto 9 tras un gol de Erling Haaland, quien se ubica en lo más alto de la tabla de goleadores en la liga inglesa. Luego, un gol de Gabriel Martinelli puso el resultado final: 1-1.

Gabriel Martinelli le dio el empate al Arsenal. Foto: Action Images via Reuters

El partido fue de lo más extraño para el Manchester City, un equipo habituado a dominar cada partido que disputa, pero que esta vez no consiguió adueñarse de la posesión de la pelota y terminó padeciendo los ataques del Arsenal.

Los de Arteta no tuvieron la claridad suficiente para lastimar al rival con ocasiones de gol durante todo el encuentro, pero en la última jugada Martinelli volvió a salvar a los Gunners y se la picó a Donnarumma para darle un empate clave al Arsenal.

Arsenal y Manchester City no se sacaron ventajas. Foto: Action Images via Reuters

De este modo, el Manchester City se ubicó en la novena posición de la Premier League, mientras que el Arsenal llegó al segundo puesto y quedó a 5 del Liverpool, que tiene puntaje perfecto.

Los detalles del partido entre Arsenal y Manchester City