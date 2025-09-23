Con el debut goleador de Franco Mastantuono, Real Madrid goleó al Levante y continúa con puntaje perfecto en La Liga

Se impuso 4 a 1 con goles del argentino, Vinicius y Mbappe -2-, mientras que Eyong anotó para el local. El Merengue suma 18 puntos y sueña con arrebatarle la corona al Barcelona.

La Liga, Levante vs. Real Madrid. Foto: EFE

Con el debut en la red de Franco Mastantuono, el Real Madrid goleó al Levante por 4 a 1 y selló su sexta victoria en fila en el inicio de La Liga.

El ex River pudo sacarse la “mufa” de los primeros partidos y marcó un golazo al ángulo con su pierna menos hábil.

La crónica del partido

Pese al dominio general del Real Madrid, el Levante arrancó con una marcha más y a los 3 minutos de partido estuvo a punto de adelantarse con un remate de Iván Romero dentro del área que salió muy cerca del palo del arco de un Courtois fuera de posición.

La ocasión motivó a un Levante que volvería a acercarse al gol con un cabezazo de Dela a la salida de un córner, pero la falta de puntería del local la convirtió el Real Madrid en una reacción para dominar la posesión y asediar a Mathew Ryan.

El arquero del Levante sacó el primer aviso serio de Vinícius y el travesaño evitó el gol tras el posterior remate de Franco Mastantuono.

En el minuto 28, Vinícius abrió el marcador con un disparo lejano que sorprendió a Ryan para poner el 1 a 0. Solo 10 minutos después, el brasileño habilitó a Mastantuono, quien superó a su marca y ubicó la pelota en el ánguelo de Ryan para debutar en la red merengue y poner el 2 a 0.

La Liga, Levante vs. Real Madrid. Foto: REUTERS

En el complemento, el Levante reaccionó y se encontró con un gol de Etta Eyong, que remató con la cabeza un balón desviado por Huijsen.

Sin embargo, en plena reacción del local, Elgezabal derribó a Kylian Mbappé dentro del área. El francés transformó el penal en gol con un lanzamiento a lo Panenka.

La Liga, Levante vs. Real Madrid. Foto: REUTERS

El golpe definitivo para la moral levantinista llegó dos minutos después con Mbappé otra vez como protagonista. El francés recibió un pase de Güler al espacio para romper por velocidad, superar a Ryan y marcar a placer.

El tanto de Mbappé terminó por adormecer un partido en el que tanto Calero como Alonso aprovecharon los últimos minutos para hacer cambios y reservar a algunos de sus jugadores más importantes para la próxima fecha.