Con el debut goleador de Franco Mastantuono, Real Madrid goleó al Levante y continúa con puntaje perfecto en La Liga
Con el debut en la red de Franco Mastantuono, el Real Madrid goleó al Levante por 4 a 1 y selló su sexta victoria en fila en el inicio de La Liga.
El ex River pudo sacarse la “mufa” de los primeros partidos y marcó un golazo al ángulo con su pierna menos hábil.
La crónica del partido
Pese al dominio general del Real Madrid, el Levante arrancó con una marcha más y a los 3 minutos de partido estuvo a punto de adelantarse con un remate de Iván Romero dentro del área que salió muy cerca del palo del arco de un Courtois fuera de posición.
La ocasión motivó a un Levante que volvería a acercarse al gol con un cabezazo de Dela a la salida de un córner, pero la falta de puntería del local la convirtió el Real Madrid en una reacción para dominar la posesión y asediar a Mathew Ryan.
El arquero del Levante sacó el primer aviso serio de Vinícius y el travesaño evitó el gol tras el posterior remate de Franco Mastantuono.
En el minuto 28, Vinícius abrió el marcador con un disparo lejano que sorprendió a Ryan para poner el 1 a 0. Solo 10 minutos después, el brasileño habilitó a Mastantuono, quien superó a su marca y ubicó la pelota en el ánguelo de Ryan para debutar en la red merengue y poner el 2 a 0.
En el complemento, el Levante reaccionó y se encontró con un gol de Etta Eyong, que remató con la cabeza un balón desviado por Huijsen.
Sin embargo, en plena reacción del local, Elgezabal derribó a Kylian Mbappé dentro del área. El francés transformó el penal en gol con un lanzamiento a lo Panenka.
El golpe definitivo para la moral levantinista llegó dos minutos después con Mbappé otra vez como protagonista. El francés recibió un pase de Güler al espacio para romper por velocidad, superar a Ryan y marcar a placer.
El tanto de Mbappé terminó por adormecer un partido en el que tanto Calero como Alonso aprovecharon los últimos minutos para hacer cambios y reservar a algunos de sus jugadores más importantes para la próxima fecha.